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他買好市多起司片驚「沒裁切」 網笑翻：買到夜用加長型

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多商品種類眾多，常常吸引許多消費者採購。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
好市多商品種類眾多，常常吸引許多消費者採購。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多販賣的商品種類眾多，常常引起消費者的熱烈討論。有一名網友日前到好市多買起司片，但買回來打開一看，尺寸之大讓他非常傻眼，還以為自己買錯了，貼文一出也笑翻不少人。

從原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，他所購買的科克蘭特級美國乾酪片並沒有裁切過，導致一片的大小相當於一般所看到起司片的2到3片，這讓原PO很傻眼，笑說「好市多的起司片好大片喔！我是不是買錯了？」

貼文引來不少討論，「中獎？特大片？」、「買到夜用型的」、「撇過去看成擦車抹布」、「是不是買到黃色洗車布那個？」、「大片吃咖久（大片吃比較久）」、「這樣吃起來超爽的」、「我以為是拋棄式雨衣」、「直接給你打波（double，雙倍的）起司」、「這很棒耶！我一次要拿四片，這個兩片就好了，我覺得是個市場」。

還有網友提醒起司保存不好容易發霉，「快分裝送冷凍」、「保存不好，二天發霉給你看」、「建議刀子燒燙再切，可以避免切口因為未消毒，下次退冰後容易從切口處發霉」、「這拿到家裡馬上冷凍，冷藏沒幾天馬上發霉」、「趕快分裝放冷凍，不然就要…趕快吃完」、「賣場也有單片包裝的，比較不會有發霉的問題」。

好市多 起司

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