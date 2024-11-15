他好奇「50嵐」為何能屹立不搖30年？ 支持者揭原因：從北到南都一樣

台灣人愛喝手搖飲，路上隨處可見不少飲料店林立，但在兵家必爭的情況下，有些品牌撐得久，也有很快就泡沫化。一名網友好奇「50嵐」已經創立30年了，為何還能屹立不搖？不少愛好者直言「品質穩定」是主要關鍵。

這名網友在PTT以「多年以來50嵐能屹立不搖的關鍵是？」為題發文，他說自己目前30歲，小時候就有喝過50嵐，20幾年過去，很多手搖飲品牌早就倒光了，但50嵐仍然屹立不搖。他上網查了一下，得知50嵐在1994年就創立了，到今年（2024）剛好30年，等於和他同歲。

原PO好奇在經歷過SARS、22k低薪、金融危機、新冠疫情等危機，50嵐還存在著實在很不簡單，他也好奇到底有什麼關鍵，能讓它這麼多年來還能佔有一席之地？

多數人讚賞50嵐的品質穩定是主要關鍵，「50嵐是真的能做到分店水準都有維持」、「能夠維持品質穩定」、「品質穩定，三十年還沒人飲料加料就贏了」、「四季穩定好喝」、「50嵐厲害的是從台北到屏東，品質都一樣」、「台南出來的當然品質保證」、「SOP真的很強，不會突然踩雷」、「穩定、順口、不貴」、「品質還算穩定吧？沒什麼食安紕漏」、「沒爆出過農藥超標新聞」。

還有網友分享喜愛50嵐的心得，「想說（如果）農藥超標就要戒了，一等等了十年，每天2杯無糖四季不間斷，太好喝啦」、「最低價的飲料選擇多、店面乾淨」、「簡單來說就是不難喝」、「新開的店名稱都落落長看不懂，我也喜歡喝50嵐，但很少買，每次經過都大排長龍要排隊等很久」。