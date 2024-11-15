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妹子逛日本UNIQLO買毛衣 見價格9990日圓嚇到…網曝台灣價格：差很多

聯合新聞網／ 綜合報導
UNIQLO門市示意圖，非文中當事人。路透
UNIQLO門市示意圖，非文中當事人。路透

日本知名服飾品牌UNIQLO因為價格親民、款式多樣，深受不少消費者的喜愛，雖然台灣也有許多分店，但日本的價格還是比台灣便宜，因此許多國人到日本旅遊時還是會在當地的UNIQLO添購衣物。有一名女網友上週在日本的UNIQLO挑了一件針織上衣，但9990日圓（約台幣2081元）的價格讓她嚇了一大跳。

女網友在Dcard發文表示，上週去日本九州玩，因為衣服沒有帶足夠，於是就去博多車站的UNIQLO添購衣物。當時她沒有看價格就隨手拿了一件米白色的針織上衣，結果結帳時才知道這件上衣售價9990日幣，讓她嚇了一跳，還以為自己看錯。雖然價格有點高，但原PO最後還是買單，「是真的很舒服很好穿，原來UNIQLO不一定便宜啊」。

不少明眼人看了認為原PO算是撿到便宜，「100%喀什米爾毛衣欸，台灣3490元，日本也便宜了」、「喀什米爾超級貴欸…UNIQLO這樣已經超級不貴」、「這是100% CASHMERE！先不論它的等級，然後這價位在其他品牌可能只能買到30%羊毛混紡的」、「去日本一定要去UNIQLO大買特買，很多都是台灣售價半折，超便宜」、「台灣UQ的價格，我才真的嚇到」、「前幾天看一件4990的羽絨外套，日本價格換算大概3400，真的差很多啊」。

事後原PO也回覆留言表示，自己看了大家的留言，才認知這件衣服的價值，買了之後也覺得很值得。對於價錢，她說其實也不是算很貴，只是想知道在台灣多少錢。

UNIQLO 日本

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