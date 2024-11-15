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高嘉瑜逛士林夜市稱「如入無人之境」 網見照片怒：當然沒人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為士林夜市，僅示意圖，與內文店家無關。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
圖為士林夜市，僅示意圖，與內文店家無關。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

士林夜市是台北市最具指標的夜市之一，不少外國觀光客來台灣都會去逛士林夜市，但近幾年不斷傳出攤商坑殺遊客的爭議，加上一些店家出走，使得士林夜市的人氣有下滑趨勢。前立委高嘉瑜日前在臉書PO照發文，表示士林夜市「如入無人之境」，意指沒有任何觀光客，但照片卻引起網友們的熱議。

從高嘉瑜PO的照片看到，她拿著飲料走在士林夜市的路上，四周沒有什麼遊客，一旁店家也還在營業，當時地上濕濕的應該是剛下過雨，天空雖然灰矇矇的但天色不暗，而發文時間是下午6點半，她寫道「沒想到現在士林夜市竟可長驅直入，如入無人之境」，似乎是在感嘆夜市的沒落。

貼文一出引來不少爭議，有人認同高嘉瑜的看法，「已經沒落了⋯也許士林夜市該考慮轉型了」、「少數惡劣商店的哄抬價格行為+無良好完整的管理機制造成士林夜市的衰落，真令人惋惜」、「以前只能跟著人群小碎步走，現在超空」、「士林夜市已經這樣很久了，文林路那邊更可怕」、「以前人潮都滿到馬路上了」、「前幾天去確實如此！雪崩式沒落」、「我住在士林夜市30年了，東西變不好吃、坑觀光客，這種東西越來越多，沒人真的很正常」。

照片被轉發到地方臉書社團，引來不少網友質疑拍攝時間點，「5點以後很多商家才會開店做生意，大東路還是很多人潮」、「實際上，人潮並沒有這麼少，因為是平常日加上下雨所以才會看起來沒有人」、「錯誤的時間出現在正確的地方？」、「時間應該是15：00-16：00又下雨的關係」、「照片這個時間點攤商才剛開始要出攤吧？」、「這一看就是下午還沒有攤位拍的，夜市不就是晚上嗎？」、「都說了是夜市，妳這拍照時間天還那麼亮，是要多少人」、「這個時間不是清晨，要不就是下午剛要擺攤的時間，當然沒人囉」。

士林夜市 觀光客 高嘉瑜

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