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女童車禍沒打止痛縫合傷口不哭卻「因葉舒華崩潰」 網幫標註舒華：快來！

聯合新聞網／ 綜合報導
葉舒華是女團(G)I-DLE成員。圖╱摘自IG
葉舒華是女團(G)I-DLE成員。圖╱摘自IG

一名女網友在社交平台透露，她的丈夫放假會去當義消，近日丈夫對她訴說，協勤案件時遇到一位被汽車撞到的小學六年級女童，她滿面是血，頭頂傷口的血也汩汩流出，於是上救護車送急診，從在救護車到沒打止痛縫合傷口這段時間，女童一滴眼淚都沒掉，但在恢復室時看了一眼包包裡的小卡卻嚎啕大哭。

原PO在Threads上發文表示，她的丈夫向她分享，近日協勤義消接獲報案，從報案內容得知是汽車和腳踏車的交通事故，到現場發現是一名小六女童被汽車撞到，丈夫和學長擦拭女童滿臉的血，但是頭頂上的傷口還是一直有血湧出，於是就上救護車趕往醫院急診。

雖然女童在車上有露出驚恐的表情，但是未掉一滴淚，也能詳細說明車禍經過，在車上，原PO的丈夫和學長連繫家長，但對方因出遠門無法即時趕到，雖然規定上到醫院做交接程序後，他們就能先離開，但考量到女童年紀小還是選擇留下來陪同，在女童沒打止痛縫合頭頂傷口時，女童不哭也不喊痛，只是緊緊抓住學長的手。

最後女童在恢復室等待家長時，原PO的丈夫和學長認為他們差不多能走了，但仍再三詢問女童，「我們離開妳一個人在醫院可以嗎？」他們準備離開之際，女童從包包拿出一張小卡，看了一眼後嚎啕大哭喊：「我的（葉舒華）折到了啦」，讓原PO感嘆，果然小女生的女神是舒華。

熱心網友紛紛在底下標註呼喊女星舒華，「必須告訴葉舒華啊！ 」、「葉舒華，快快來」；也有網友認可葉舒華的魅力，「整個緊張的情緒被葉舒華破防了，一直害怕看到後面是不好的消息，直到葉舒華……舒華真的很美 」、「姪女也是這樣愛她的葉舒華」。

也有救護人員分享工作趣事，「這轉折也太離奇，我遇過在救護車上要我們幫忙丟香煙的阿北，他怕等等女朋友到急診看到，他可能會傷更重」。

車禍

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