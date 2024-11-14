他去爭鮮點瑪爾濟斯…店員回應曝！網紛紛蓋口誤樓：你養迷客夏嗎

你曾經因為口誤鬧笑話嗎？一名網友在社交平台分享，他近日至爭鮮迴轉壽司用餐，想點可爾必思卻口誤說成瑪爾濟斯，店員一臉正經地回應1字，讓原PO隨即道歉糾正，更在貼文直呼在店內吃得超尷尬。留言區網友也紛紛透露曾因口誤鬧笑話的經驗。

原PO在Threads上發文表示，自己有天去爭鮮用餐，店員詢問原PO需要什麼，他回應：「一個瑪爾濟斯」，店員一臉正經地對原PO道：「……汪？」讓原PO反應過來道歉說，自己想點的是可爾必思。

許多網友蓋起「口誤樓」，「之前我弟看著我的貓說：『你養的貓咪是迷客夏嗎？』我：『蛤？米克斯吧』」、「我們闆娘的兒子前幾天去公園，指著人家的瑪爾濟斯說：『這隻比爾蓋茲好可愛』」、「剛剛吃牛肉火鍋有點一份花枝漿，妹：裡面好像有加芹菜脆脆的；我：會不會是勃起（荸薺）」、「我朋友去飲料店說，我要一杯觀世音去冰無糖」、「我上次帶孩子去加油，『92跳針謝謝』」、「我曾經對著寵物房的狗狗大喊：『這隻可爾必思怎麼這麼可愛』」。

也有人誇獎起店員，「這樣的店員討人喜歡餒 」、「哪間爭鮮店員這麼幽默？」、「店員很配合耶」、「店員還回你汪，也太可愛」、「店員還汪了一聲，哈哈好可愛www」、「他居然還汪！加薪！」、「店員配合度100」。