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今年已來9次！「愛台」日人秀中文預告變胖 台網友熱情邀吃飯

聯合新聞網／ 綜合報導
日本人Hikolog在Threads曬出日本護照表示，今年已是第9次來台灣。此為示意圖，非新聞提及的護照。圖／Ingimage
日本人Hikolog在Threads曬出日本護照表示，今年已是第9次來台灣。此為示意圖，非新聞提及的護照。圖／Ingimage

台日友好！不少台灣人最愛赴日本旅行，也有很愛來台灣旅行的日本人。十分喜愛台灣的日本人Hikolog，昨(13)日在Threads曬出日本護照，提到今年已是第9次來台灣，雖然擔心颱風的狀況會影響飛行，仍十分期待台灣的美食。該文一出獲逾4.5萬網友按讚，不少熱情的台灣人紛紛po出美食資訊，邀Hikolog前來共餐，也有不少人提供天氣消息，提醒Hikolog留意颱風動態，誠摯歡迎Hikolog來台灣旅行。

Hikolog發文表示：「早安！今天我要前往我世界上最喜歡的國家台灣，鼓掌！這是我今年第9次來台灣旅行了！這次也非常期待；但有點擔心颱風正在靠近，希望颱風能夠消失，這次我也打算吃很多美食，帶著多幾公斤的體重回日本，台灣的朋友們，打擾了！我愛台灣」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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台灣網友見文大讚Hikolog居然是以中文發文，稱Hikolog中文寫得真好，「為什麼你會打中文字呢？」、「您中文很棒！」，熱情的台灣網友紛紛附上全台各地的美食資訊，邀請Hikolog前來共餐，「天氣好冷，可以吃羊肉爐了」、「有遇到再請你吃飯」。

不少網友也邀請Hikolog來自己居住的城市旅行，有人po出目前天氣動態，提醒Hikolog「台北最近有保濕噴霧雨(意即強風下的微雨)」，出門務必帶傘，但這幾天比較涼爽，不用爆汗也能優雅地移動。

多數網友覺得Hikolog太客氣，認為來台灣玩不會是打擾，歡迎Hikolog前來台灣旅遊，不少人還訝異Hikolog能夠一年來台灣9次，「實力真的很好」、「我很佩服，你也超有錢」。也有人表示許多外國朋友來台灣旅行幾次後，便會興起移居的念頭，歡迎Hikolog能久待台灣，感受台灣的美好。

還有熱衷日本旅行的台灣網友曬出今年赴日旅遊的次數，笑稱和Hikolog是顛倒旅遊的目的地，但一樣帶了多出的體重回台；有網友稱已去過日本十幾次，「還是很想再去」，認為「台灣人也很愛去日本，日本人也愛台灣，跟在走自己家一樣」。

出國旅遊 日本 護照

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