愛上台灣！外國客出門上班忘鎖門卻大讚1事 一票點頭：始終如一安全

不少外國遊客到台灣旅遊後，都稱讚台灣人既熱情又善良、社會治安良好。一名住在桃園的外國網友在社群平台「Reddit」透露，他某天忘記將房門上鎖就趕著去上班，當深夜下班回家後，才驚覺自己忘記鎖門，幸好家中並未遭小偷，讓他忍不住鬆一口氣，並大讚台灣治安佳。

原PO指出，某天自己急著出門上班，不僅忘記鎖家門，甚至連門也沒有關緊，就直接出門。等他下班回家後，看到房門是開著的感到非常驚訝，檢查屋內的情況後，確定沒有任何人闖進來偷東西，不禁鬆了一口氣，感嘆道「在那種時候，會讓我想起來為什麼我很喜歡住在台灣」。

貼文底下，許多外國遊客也紛紛表示，「被雨淋濕的風險比被偷東西的風險更大」、「儘管我住在美國一個相對安全的地方，但我剛從台灣旅行兩周回來，那裡卻讓我感到更安全，我非常想念台北」、「我也有類似的經歷，整天忘記關門，幸運的是，除了蚊子，沒有人走進我的房子」、「我不知道有多少次我把鑰匙留在摩托車裡，但我回來後，車子仍停在我離開的地方」、「我從來沒有像在台灣那樣感到如此始終如一的安全」。

不過，還是有網友提醒原PO注意安全，「不要那樣做，否則有一天你會發現你的東西不見了」、「我的自行車、錢包和東西在台灣被偷過」、「台灣比其他國家安全得多，並不意味著沒有犯罪，也不代表任何人都應該因為安全感的增強而放鬆警惕」、「我的摩托車上清理雨水的抹布經常被偷，手機支架也被偷過一次」。