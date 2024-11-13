昔滯銷突然翻紅！她為女兒找「1巧克力」跑3家都沒貨 媽媽們見原因懂了

時序已進入冬天，伴隨著即將到來的眾多節日，不少商家也會應景推出巧克力相關商品。就有一位媽媽發文提到，近日女兒收到同學送的巧克力，為了替孩子回禮，原PO本來想準備同款商品，卻怎麼找也找不到，讓她忍不住抱怨：「這到底在紅什麼」。貼文發布後，網友也紛紛提出疑惑，不過有內行人在留言表示，該款巧克力會突然爆紅，全都是歸功於一部動漫。

一位女網友於臉書社團「全家便利商店 / 7-11超商新品&好物分享區」發文，表示最近女兒收到同學送的一款巧克力，對方更直呼「這很難買到」。為了替女兒回禮，原PO本來想準備同款商品，但跑了3間超商和全聯，貨架上卻全都沒貨，讓她崩潰疑問：「這到底在紅什麼？」

貼文曝光後掀起熱烈討論，有網友分享食用心得，也有人提出相同疑惑，對這款巧克力遭到瘋搶表示不解，「真的很難買，不過滿好吃的，不會很甜」、「這不是很久以前就紅過的嗎？是真的不錯吃啦」、「我也好奇為何呀？這不是冬天就會有的巧克力嗎？為啥突然很多人跑出來說很難買」、「這個東西好幾年賣都滯銷…還放到過期，今年突然爆紅」、「以前買了都放到過期丟掉，真的不曉得現在紅什麼，爸爸為了女兒跑了好幾家便利商店都買不到」。

底下也有內行人現身解答，表示該款巧克力是因為動漫《我內心的糟糕念頭》再度翻紅。根據原PO貼出的照片，這款明治出品的「明治Meltykiss牛奶可可粒」巧克力，又被稱為「雪吻巧克力」，有著「祈願你每年冬天，都陪在我身邊」的浪漫含義。而在校園純愛作品《我內心的糟糕念頭》的動畫16集，內向的男主角市川在情人節時，就是將這款「雪吻巧克力」送給女主角山田傳情。

圖／截自明治官網

見此，媽媽們才恍然大悟，直呼「原來是動漫！想說小孩怎麼突然想吃，我每年都會在好市多買，便宜很多」、「國中生、高中生今年幫它做了不少業績，我女兒學校同學也全部都在買」、「已買！小孩很愛吃」、「我家的也在上星期說要買這個，想說又不是沒吃過其他松露巧克力，為何指定要它…原來是動漫」、「對小孩來說現在很夯，因為動漫」、「我女兒那天也是掃了好幾盒，說很有名」、「我也是因為國中女兒才知道這個巧克力，也是收禮物要回送…跑了4家全家跟4家7-11都沒看到」、「阿就冬天會守護你，這類的話收服了小少女的心啊」、「難怪，我家這幾天突然每天出現這個，我想說我們都不喜歡吃巧克力，買這要幹嘛」。