何時開始發現自己「老了」？ 網淚喊：女兒都要出嫁的時候

隨著年紀漸增，身體也會出現「初老」的症狀，例如記憶力開始下降、不太能熬夜、不太能吃吃到飽餐廳等等。日前有位網友好奇「大家到了幾歲，真正發現、意識到『自己慢慢真的老了？』」，對此有網友提供不同答案。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」好奇拋問「大家到幾歲，真的發現、意識到自己『慢慢真的老了？』」，貼文曝光後，引來快200則留言，有網友以身體狀況來分享「老了」的經驗，指出「第一根白頭髮冒出來的時候」、「老花眼」、「開始無法熬夜後第二天還有精神了」、「熬夜或是一整天沒睡，身體會出現副作用的時候」、「老化出現在慢性病身上時，我會覺得自己真的老了」、「老花眼跟覺得腦袋不行的時候」。

但也有網友以身份轉變的經驗來分享，「當媽媽的時候」、「看小朋友覺得越來越可愛的時候」、「收到同學小孩喜帖的時候」、「看著小孩慢慢長大的時候，覺得自己變老了」、「看到孩子長大後」、「女兒都要出嫁了的時候」、「被早餐店阿姨叫大哥的時候」。

還有一些網友以年齡來區分，「35歲以後吧」、「44歲開始」、「40歲覺得老了」、「我是38歲覺得老」、「50歲吧」，多數網友都認為「35歲-40歲有感變老」。