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廠商賺什麼？他拿「超耐用文具」喊十年用不完 全網共鳴：當傳家寶

聯合新聞網／ 綜合報導
每個人在學生時期，為了複習上課進度、準備考試等，通常會習慣用不同顏色的筆標示重點內容。示意圖／ingimage
每個人在學生時期，為了複習上課進度、準備考試等，通常會習慣用不同顏色的筆標示重點內容。示意圖／ingimage

每個人在學生時期，為了複習上課進度、準備考試等，通常會習慣用不同顏色的筆標示重點內容。日前，一名網友在社群平台「Threads表示，自己一枝旋轉蠟筆幾乎可以使用十年，都不須替換，於是好奇提問「旋轉蠟筆的廠商到底能賺什麼啊？」

原PO透露，自己一枝旋轉蠟筆可以從15歲用到25歲，都還用不完，他甚至覺得該旋轉蠟筆再使用10年也沒問題，於是不解發問「旋轉蠟筆的廠商到底能賺什麼啊？」，並附上自己買的旋轉蠟筆照片。據原PO分享的圖片，該黃色旋轉蠟筆的筆芯約剩三分之一，每枝僅售價18元。

貼文一出，立刻掀起一票網友的共鳴，「我到現在38歲，全部只用完4到5枝」、「國中用到現在，中間還曾經摔斷一半不見，接起來繼續用到現在」、「整個學生生涯都用這種筆畫重點」、「完全能懂！有一盒從10歲用到28歲，看起來比朋友剛出生的兒子還新」、「它不是一枝單純的蠟筆，它是傳家寶」。

其他網友則出來解答原PO的問題，「曾經的文具店店員路過…小朋友都會摔斷，所以銷量穩定」、「賺小朋友的，我給我兒子買了12枝，這才兩天過去已經斷了整整5枝」、「我都會一直用不見，然後重新買，他們（廠商）應該是賺我這種人的錢」、「通常這種東西跟橡皮擦一樣會自動消失」。

還有內行人分享旋轉蠟筆的其他用途，「複印神筆，當社畜以來已用掉10枝，工作會拿來標記重點跟核對。如果那份文件畫完，是需要複印N份的時候很好用，不會印出螢光筆的註記」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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