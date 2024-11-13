台灣沒特別貴！麥當勞厚鬆餅堡口感和日本一樣嗎？粉絲曝「實際差異」

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」今天正式在台灣登場，為期35天開賣，售完為止。由於以前只能飛日本才吃得到，粉絲一早就急忙朝聖，讓各大麥當勞排隊人潮炸裂，甚至有門市提早在8點多就宣布本日完售。民眾吃完後評價兩極化，有網友好奇跟日本的口感有什麼差別嗎？引起熱議。

「厚鬆餅堡系列」是許多人前往日本必吃的商品，麥當勞也宣布，正式在台推出McGriddles「厚鬆餅堡系列」，包含有「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「火腿蛋厚鬆餅堡」三款產品。

對於口感部分很兩極化，有一派認為「好吃，剛吃完」、「在日本的時候就吃過一直念念不忘，今天5:00就打給麥當勞一口氣叫了8個」、「別有一番風味」，但也有不少人認為太甜，「個人覺得口味偏甜，吃過一次就好」、「覺得甜… 還是喜歡豬肉滿福堡」、「很甜...吃到後面有點膩」。

有13萬人追蹤的美食部落客「飛天璇」也在臉書發文分享「厚鬆餅堡系列」開賣資訊，網友好奇跟日本鬆餅堡系列的口感有什麼差別，有人認為「今天吃覺得比日本甜⋯」，但也有人覺得「跟日本一樣的味道，好吃」，飛天璇本人也覺得很好吃，並表示自己是早上6點多去，因為剛營業，內用人不多。

至於售價部分，以單點來說，台灣豬肉厚鬆餅堡69元、豬肉蛋厚鬆餅堡79元、火腿蛋厚鬆餅堡71元。日本部分則是豬肉厚鬆餅堡250日圓(約台幣53元)、豬肉蛋厚鬆餅堡320日圓(約台幣68元)，另一款跟台灣不同的培根蛋厚鬆餅堡340圓(約台幣72元)，價格差異並不大。