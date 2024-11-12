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凍末條！「吉伊卡哇」攻陷神明 土地公坦言最愛角色是他

聯合新聞網／ 綜合報導
吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇三大人氣角色不僅讓民眾為之瘋狂，一名網友爆料甚至連土地公都成為小八貓的粉絲。示意照。圖／7-ELEVEN提供
吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇三大人氣角色不僅讓民眾為之瘋狂，一名網友爆料甚至連土地公都成為小八貓的粉絲。示意照。圖／7-ELEVEN提供

一名網友近日到高雄一間廟宇參拜，參拜途中突然來了興致，決定介紹日本超人氣動漫「吉伊卡哇」給土地公認識，土地公看完之後更是指出人氣角色「小八」是自己最愛的角色，互動萌翻網友直呼「太可愛」。

原PO在Threads表示某天拜拜突發奇想，不知道土地公會不會喜歡吉伊卡哇，就帶了平板播給祂看，原PO表示一開始土地公也不知道是什麼，結果一看就上癮。原PO擲筊問喜不喜歡吉伊卡哇，土地公逗趣回覆「喜歡喜歡，下次再帶來」，緊接著她又追問土地公最喜歡什麼角色，土地公竟然選了人氣角色小八！

土地公可愛的反應讓不少吉伊卡哇的「信徒」非常高興，直呼「小八善良，樂觀，為人著想，樂於助人。我相信神明也會喜歡他的」、「我家太子喜歡吉伊唷」、「土地公公可能托夢請你代購」、「到時候是否會有光明燈出現」、「等我小八到貨也要給關公看」、「你好可愛，土地公也好可愛」。

文末原PO也提醒，以上只是小故事分享，信者恆信，提醒大家不用太認真於這個記趣。

吉伊卡哇 土地公 神明

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