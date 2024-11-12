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台灣美食成日本超商「限定商品」！台網羨慕：為什麼我們沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣古早味蛋糕掀起日網討論。聯合報系資料照
台灣古早味蛋糕掀起日網討論。聯合報系資料照

除了珍奶、滷肉飯等，又一款台灣美食引發日本討論。一名日本網友發文分享，自己在便利商店發現一款台灣點心非常美味，吸引近200萬次的觀看量。

一名日本網友Tak日前在X上發文，表示自己在7-11的蒸包機中發現台灣的古早味蛋糕，大讚非常美味。附圖可見蒸包機的最下排的標籤寫著「台湾カステラ」，正是台灣古早味蛋糕，售價為含稅200日圓（約新台幣42元）。

該貼文獲得183.9萬的觀看量，並有2萬多人按讚，日本網友紛紛表示也想吃吃看。不過Tak補充，這款台灣古早味蛋糕是「地域限定商品」，並不是每個地方都有販售，口味則有原味和伯爵茶口味。

魚漿夫婦也在臉書上翻譯此貼文，表示最近網路上常說日本7-11的份量變小，但整體來說日本7-11的味道很扎實，用料也很實在，「我覺得比很多專門店好吃了」。

對於台灣古早味蛋糕掀起日網討論，台灣網友也熱議，「我反而喜歡這個份量！既可以滿足想吃的慾望也不會因為份量太大感到困擾！」、「看起來很不錯耶」、「哭哭，那為什麼台灣沒有」、「有一次遇到來台觀光的日本婆婆，一直問我哪裡有賣Castella Plain（日語外來語），我一直想是什麼，原來古早味蛋糕這麽紅」。

7-11 點心

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