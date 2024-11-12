超崩潰！他搭機被5孩連續轟炸 一票網友共鳴：願加價買「無孩艙」

搭飛機時若遇到小孩哭鬧，真的很難好好休息。一名網友分享，近期搭飛機返台時，前後排的乘客加起來共有5名2歲以下的小孩，整趟飛行輪流吵鬧，讓他相當崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「搭廉航是不是就是一場賭注？」為題，指出近期搭廉航返台，座位前後五排內共有5個小孩，都是2歲以下，一路上這個哭完換那個鬧，整趟飛行幾乎沒有安靜的時候，崩潰直言「真的只能怪自己窮，搭廉航只能吞了，哭啊」。

貼文一出後，多數網友爆共鳴，紛紛表示「如果有航空公司推出無小孩座艙，就算要加錢買我也會考慮」、「有業者敢推無屁孩班機應該會被搶翻吧」、「寒暑假真的容易遇到滿滿小孩，超崩潰」、「我只有紅眼航班沒遇過小孩，下次考慮看看」、「我就是因為這樣改買商務艙」、「你講的這個其實一般航空也會遇到，真的受不了」。

不過，也有部分網友表示「小孩子哭鬧真的難免，你就是有自制力才能被稱做大人，體諒一下吧」、「小孩就不受控制啊，父母也很無奈好嗎？請有點公德心」、「你可以戴耳機啊」、「下次記得帶耳塞，實際用過蠻好睡的」。