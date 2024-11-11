外送員因「過多眼神接觸」遭停權5天 眾人傻眼：以後乾脆閉眼

外送員每天辛苦奔波，為民眾快速運送餐點，但難免會遇到客人投訴。「全國外送產業工會」就發文透露，有一名外送員被人投訴而遭到停權5天，原因竟然只是和客人有過多的眼神接觸，貼文一出引起譁然，不少網友都大酸以後送餐乾脆閉眼。

「全國外送產業工會」在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，有一名外送員收到平台停權通知的電子郵件，當中內容寫道最近3天裡其中一趟行程，因為給予顧客過多眼神接觸，讓對方感到不適，因此平台希望跟這名外送員聯繫以了解詳情。郵件內容還表示，在了解事件期間，將暫時對這位外送員停權5天，若調查後確認沒有對平台造成重大安全風險，就可恢復權限。

此一事件讓「全國外送產業工會」砲轟只因為過多眼神交流就遭停權，在毫無審查程序的情況下被剝奪了工作權，實在令人撻伐。工會不滿地說眼神交流是基本的互動方式之一，卻成了工作風險，甚至成為剝奪生計的理由，實在很荒謬。

工會批評外送平台對外送人員的管理已超越合理範圍，侵犯了基本的人格權利，連「多看一眼」這種模糊不清、難以界定的行為，都能成為懲罰理由，而且停權決定竟然不經任何審查或調查，實在讓人難以接受。

貼文引起不少討論，許多網友忍不住大酸，「有這麼靠北…真的無極限」、「為了停權，什麼理由都編得出來」、「以後到客戶家時，閉著眼送給客戶」、「那如果不看客人，是不是又要被說不看他是不尊重客人，所以停權？」、「笑死，以後交餐要翻白眼」、「只能戴墨鏡了」、「以後要轉頭送餐點了」。