想靠保健品挽救老化跡象？ 網曝1招：免錢保養還更有效

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「大家一個月花多少錢在保養品、保健食品上？」示意圖／ingimage
一名網友好奇「大家一個月花多少錢在保養品、保健食品上？」示意圖／ingimage

保健食品主打不同功效，日前有位網友表示，她照鏡子發現自己變醜、變老了，想到很多朋友都吃了直銷產品，皮膚變很好，一查價格發現一項產品就要5000多元，讓她不禁好奇「這樣認真保養下來不就要好幾萬，大家一個月花多少錢在保養品、保健食品？」對此，許多網友認為「作息正常就不用特別保養了」。

一名網友在PTT發文表示，她最近照鏡子覺得自己變老了，想到已經35歲，臉部蠟黃暗沉、眼周細紋也變多，讓原PO不禁感嘆「想當初我也是人人稱讚的天生麗質，我越來越多朋友在做直銷，皮膚變得超好，看到這種我原本都不以為意，但最近想說也來吃看看，沒想到查一下價格，單一品項一個月吃下來就要5000多元，而且還不只要吃一樣，認真保養下來不就要好幾萬，是要直接吃土嗎？」

她好奇問網友「大家一個月花多少錢在保養品、保健食品，我一個月吃的、擦的加一加頂多2000多而已，順便問問大家有沒有推薦的產品？」

對此，網友們回應「我現在33歲，固定每天吃葉黃素、益生菌，這樣一個月大概1200元」、「我今年開始用杏仁酸，皮膚變滿亮的，買國產的保健牌子CP值很高，但主要是多喝水跟睡飽，多吃蔬果」、「選對的維他命C跟膠原蛋白，皮膚就不會差到哪去」。

也有網友建議靠「更健康的生活作息」即可，「我看一下我的帳簿，保養品一年不到2000元，保健品不超過5000元，除了防曬、多喝水以外，剩下的只有醫美可以救了吧」、「我保養費只有1000元以內吧，記得防曬、多喝水、多睡覺，比吃一堆保養品有用」、「養成規律的生活習慣比吃保健品有用」、「營養均衡就不用吃那些了吧」。

保健食品 生活習慣

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