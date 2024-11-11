外國人逛超商見仙草飲瓶身1字 手機翻譯跳粗話眾人笑翻

現在3C科技非常便利，即使到國外旅遊，只要用手機翻譯就可以暢行無阻，但也可能會鬧笑話。有一名網友日前去超商買東西，看到3個外國人拿著一瓶飲料，並用手機翻譯飲料上的字，事後他發現這個字是「吸」，翻譯出來出現「SUCK」，讓不少人看了都笑翻。

原PO在Threads發文表示，他前幾天到超商買晚餐，當時有3個外國人圍成一圈，並且拿著手機在翻譯仙草的中文。他偷瞄了手機上翻譯出來的英文，螢幕上大大顯示了「SUCK」，讓他有點疑惑。等這3個外國人離開後，原PO好奇走近看，才知道仙草的瓶身上面寫了「吸」，所以翻譯才會變成「SUCK」。

其實「SUCK」的意思除了有吸、吮吸的意思，也有糟糕、令人厭惡的意思。原PO的貼文也吸引了4千多人按讚，不少人看了覺得很有趣，「哈哈哈，太好笑了」、「笑到肚子好痛」、「所以那幾個外國人有因為翻譯軟體說這個飲料『很爛』，不買了嗎？」、「是很爛的意思嗎？」

還有網友透露去南韓玩的時候，在翻譯房間的冷氣遙控器上「強風」這個詞，卻顯示出「風調雨順」四個字，讓他看了笑翻。