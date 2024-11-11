快訊

「去天堂記得我」男童騎單車遭撞亡 告別式師生掉淚、肇事駕駛低調捻香

黃珊珊二度作證近3小時請回 被問「柯文哲不抗告」快步離去

外國人逛超商見仙草飲瓶身1字 手機翻譯跳粗話眾人笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
7-ELEVEN示意圖。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN示意圖。圖／7-ELEVEN提供

現在3C科技非常便利，即使到國外旅遊，只要用手機翻譯就可以暢行無阻，但也可能會鬧笑話。有一名網友日前去超商買東西，看到3個外國人拿著一瓶飲料，並用手機翻譯飲料上的字，事後他發現這個字是「吸」，翻譯出來出現「SUCK」，讓不少人看了都笑翻。

原PO在Threads發文表示，他前幾天到超商買晚餐，當時有3個外國人圍成一圈，並且拿著手機在翻譯仙草的中文。他偷瞄了手機上翻譯出來的英文，螢幕上大大顯示了「SUCK」，讓他有點疑惑。等這3個外國人離開後，原PO好奇走近看，才知道仙草的瓶身上面寫了「吸」，所以翻譯才會變成「SUCK」。

其實「SUCK」的意思除了有吸、吮吸的意思，也有糟糕、令人厭惡的意思。原PO的貼文也吸引了4千多人按讚，不少人看了覺得很有趣，「哈哈哈，太好笑了」、「笑到肚子好痛」、「所以那幾個外國人有因為翻譯軟體說這個飲料『很爛』，不買了嗎？」、「是很爛的意思嗎？」

還有網友透露去南韓玩的時候，在翻譯房間的冷氣遙控器上「強風」這個詞，卻顯示出「風調雨順」四個字，讓他看了笑翻。

手機 超商

延伸閱讀

12強賽／休息也是重要的調整 南韓「在營休假」迎12日首度進蛋練球

12強賽／提議Rosé〈APT.〉成南韓慶祝舞！尹棟熙讚林昱珉優秀

南韓：北韓連2日GPS干擾攻擊 影響船隻客機運行

原來仙草、油芒長這樣！台東孩子推廣食農教育超吸睛

相關新聞

想靠保健品挽救老化跡象？ 網曝1招：免錢保養還更有效

保健食品主打不同功效，日前有位網友表示，她照鏡子發現自己變醜、變老了，想到很多朋友都吃了直銷產品，皮膚變很好，一查價格發現一項產品就要5000多元，讓她不禁好奇「這樣認真保養下來不就要好幾萬，大家一個月花多少錢在保養品、保健食品？」對此，許多網友認為「作息正常就不用特別保養了」。

外國人逛超商見仙草飲瓶身1字 手機翻譯跳粗話眾人笑翻

現在3C科技非常便利，即使到國外旅遊，只要用手機翻譯就可以暢行無阻，但也可能會鬧笑話。有一名網友日前去超商買東西，看到3個外國人拿著一瓶飲料，並用手機翻譯飲料上的字，事後他發現這個字是「吸」，翻譯出來出現「SUCK」，讓不少人看了都笑翻。

醫曝4種物品搬新家千萬別買 原因曝光過來人笑：形容很貼切

搬家通常會將不要的物品丟棄，然後再添購新的東西，不過有時候買來的不一定實用。Icu醫師陳志金在臉書分享四種搬新家不要買的東西，這四樣到最後不是變成置物架，不然就是一年只用一次，貼文讓許多人看了非常認同。

網友力推羽田機場內露天溫泉 留言大讚：已存！大人喜歡

紅眼班機在深夜至凌晨時段運行，並於翌日清晨至早上抵達目的地，乘客下飛機時多睡眼惺忪、身心俱疲，這時，找到合適的休息地點便能減輕身上帶來的負擔。有網友推薦自己到日本遊玩的超好睡補眠法，留言紛紛大讚：「這個一定要存！」

他批法官薪水太高 內行人曝辛酸：大量案件致無薪加班、過勞

一名男網友近日在Dcard以「法官的薪水會不會太高了？」為題發文表示，法官不僅有遠高於其他公務員的薪水，也享有終身職的保障，讓他不解。原PO認為軍警消防人員工作的辛苦程度不亞於法官，薪水差距卻甚大，他也批評當今有許多恐龍法官，讓原PO覺得他們沒資格領高薪。

女駕駛怨加油站周邊圍起整圈路障險卡住 網嘆：這能卡到也真不簡單

加油站出入口時常與人行道、斑馬線重疊，暗藏不少人車危機，若是駕駛人不注意，恐怕會發生難以挽回的憾事。近期，有民眾發現加油站周邊圍上一整排路障，導致她差點卡在路中央，無奈發文抱怨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。