快訊

下班記得帶傘！3縣市大雨特報 恐一路下到晚上

不婚無關房價？全台5大光棍縣市「低價區占3個」 冠軍出乎意料

醫曝4種物品搬新家千萬別買 原因曝光過來人笑：形容很貼切

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師陳志金分享四件搬新家千萬不要買的家具家電，讓不少人看了很有同感。 示意圖／ingimage
醫師陳志金分享四件搬新家千萬不要買的家具家電，讓不少人看了很有同感。 示意圖／ingimage

搬家通常會將不要的物品丟棄，然後再添購新的東西，不過有時候買來的不一定實用。Icu醫師陳志金在臉書分享四種搬新家不要買的東西，這四樣到最後不是變成置物架，不然就是一年只用一次，貼文讓許多人看了非常認同。

陳志金在臉書發文表示，這四種物品分別是運動腳踏車、鋼琴、椅子、烤箱。他說運動腳踏車通常最後會變成衣架，用來吊掛衣服；鋼琴會變成獎盃架、相框架或書架；椅子最好買一半就好，因為另一半，特別是靠牆壁的那一半，通常就會變成置物用；至於烤箱的使用頻率，就跟打考績一樣，大概就一年用一次。

貼文一出，不少人都很有同感，「這才是正常的家庭生活」、「形容的很貼切，誰家不都是這樣，這才是正常的家庭生活」、「家庭成員較少數，大部份會這樣的蠻正常的喔」、「好像大家的症狀都差不多」、「很真實，很接地氣」、「直立式衣架也常常變成外套聖誕樹」、「真的，餐桌也是都變置物桌」、「我家的鋼琴是老公夾娃娃戰利品架」、「家裡的跑步機真的會很自然的就變成衣架耶」。

但也有網友認為烤箱其實很好用，「烤箱倒是常用，很好用」、「烤箱真的很好用且常常使用，更好用的是氣炸鍋喔」、「烤箱超好用耶！我家沒有微波爐，只有烤箱和大同電鍋，烤箱被翻牌次數超過大同電鍋十數倍」、「烤箱非常非常的好用啊」。

陳志金

延伸閱讀

名醫突收交通違規信件差點上當 逼真截圖曝光網驚：我也收過

胸腔科醫師人數「雪崩式下跌」 陳志金點2大原因：風險高、壓力大

高鐵「1大問題」至今仍無解 名醫嘆：經過桃園站最有感

山陀兒促成颱風連假還免補班 謝金河諷：台灣很可能跟著中國慶祝國慶

相關新聞

醫曝4種物品搬新家千萬別買 原因曝光過來人笑：形容很貼切

搬家通常會將不要的物品丟棄，然後再添購新的東西，不過有時候買來的不一定實用。Icu醫師陳志金在臉書分享四種搬新家不要買的東西，這四樣到最後不是變成置物架，不然就是一年只用一次，貼文讓許多人看了非常認同。

網友力推羽田機場內露天溫泉 留言大讚：已存！大人喜歡

紅眼班機在深夜至凌晨時段運行，並於翌日清晨至早上抵達目的地，乘客下飛機時多睡眼惺忪、身心俱疲，這時，找到合適的休息地點便能減輕身上帶來的負擔。有網友推薦自己到日本遊玩的超好睡補眠法，留言紛紛大讚：「這個一定要存！」

他批法官薪水太高 內行人曝辛酸：大量案件致無薪加班、過勞

一名男網友近日在Dcard以「法官的薪水會不會太高了？」為題發文表示，法官不僅有遠高於其他公務員的薪水，也享有終身職的保障，讓他不解。原PO認為軍警消防人員工作的辛苦程度不亞於法官，薪水差距卻甚大，他也批評當今有許多恐龍法官，讓原PO覺得他們沒資格領高薪。

女駕駛怨加油站周邊圍起整圈路障險卡住 網嘆：這能卡到也真不簡單

加油站出入口時常與人行道、斑馬線重疊，暗藏不少人車危機，若是駕駛人不注意，恐怕會發生難以挽回的憾事。近期，有民眾發現加油站周邊圍上一整排路障，導致她差點卡在路中央，無奈發文抱怨。

赴婚宴結束新娘不讀不回 過程皆合禮數她愁問題在哪？網：很常見

婚宴是與學生時期好友重聚的絕佳場合，多數新人會邀請唸書時的好友前來參加。一名女網友在Dcard上發文表示近日參加了一位過去交情不錯的朋友婚禮，過程中一切都符合禮儀，對方卻在婚宴後對她「不讀不回」，面對昔日好友的不理睬她直呼「有點傷心」。

捷運手扶梯站左邊掀熱議…他嘆1事更重要 網：擔心擠不下車

近期台北捷運可見到「手扶梯兩側皆可站立」的提醒，但比起手扶梯「左站」的議題，「往車廂內站一點」是他更在意的禮儀。一名網友近日在論壇指出，他不滿乘客上車後都不往車廂內部移動，導致其他人無法上車。有人就提出疑問，過不到幾站就下車是否還要維繫「往內站」的禮儀，也有網友提議乾脆拆除車廂入口的扶手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。