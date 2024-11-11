醫曝4種物品搬新家千萬別買 原因曝光過來人笑：形容很貼切

搬家通常會將不要的物品丟棄，然後再添購新的東西，不過有時候買來的不一定實用。Icu醫師陳志金在臉書分享四種搬新家不要買的東西，這四樣到最後不是變成置物架，不然就是一年只用一次，貼文讓許多人看了非常認同。

陳志金在臉書發文表示，這四種物品分別是運動腳踏車、鋼琴、椅子、烤箱。他說運動腳踏車通常最後會變成衣架，用來吊掛衣服；鋼琴會變成獎盃架、相框架或書架；椅子最好買一半就好，因為另一半，特別是靠牆壁的那一半，通常就會變成置物用；至於烤箱的使用頻率，就跟打考績一樣，大概就一年用一次。

貼文一出，不少人都很有同感，「這才是正常的家庭生活」、「形容的很貼切，誰家不都是這樣，這才是正常的家庭生活」、「家庭成員較少數，大部份會這樣的蠻正常的喔」、「好像大家的症狀都差不多」、「很真實，很接地氣」、「直立式衣架也常常變成外套聖誕樹」、「真的，餐桌也是都變置物桌」、「我家的鋼琴是老公夾娃娃戰利品架」、「家裡的跑步機真的會很自然的就變成衣架耶」。

但也有網友認為烤箱其實很好用，「烤箱倒是常用，很好用」、「烤箱真的很好用且常常使用，更好用的是氣炸鍋喔」、「烤箱超好用耶！我家沒有微波爐，只有烤箱和大同電鍋，烤箱被翻牌次數超過大同電鍋十數倍」、「烤箱非常非常的好用啊」。