網友力推羽田機場內露天溫泉 留言大讚：已存！大人喜歡

紅眼班機在深夜至凌晨時段運行，並於翌日清晨至早上抵達目的地，乘客下飛機時多睡眼惺忪、身心俱疲，這時找到合適的休息地點，便能減輕身體負擔和疲累。有網友推薦自己到日本遊玩的超好睡補眠法，留言紛紛大讚：「這個一定要存！」

一名女網友在Threads上分享自己搭乘紅眼班機到日本遊玩，抵達東京羽田機場時大約清晨4點，她與旅伴尋找休憩地時，正好發現在第三航廈的12樓有著面對河景的「露天溫泉」，不僅包含室內外溫泉，另還設有桑拿、汗蒸幕、澡堂及電動躺椅等，讓她感到非常幸福，大讚「真的是天降大甘霖！」

原PO也補充，進入店鋪時大約已經清晨5點，恰好避開了「深夜料金」（指定時間加收費用），因此一個人只需要花費4800日圓（約台幣1000元），便能享受不限時（除了10:00～12:30為清潔時間，無法使用浴池區）的美好服務。

貼文曝光後吸引不少網友留言，「已存，大人喜歡」、「這個一定要收藏」、「超級錢湯真的超好睡，泡完湯疲勞全消，上次連假在新宿臨時找不到住宿也是進去睡這種，備品比飯店的齊全，化妝間什麼用品都有」。

不過也有人認為深夜若需再加收4000日圓，不如搭車到市區找旅館比較划算，「如果8800好像去旅館睡還比較舒服」、「這價錢搭計程車去住附近旅館才是正解，提早訂房大概壓在兩千台幣，計程車費大約1500-1800日幣，機場附近旅館幾乎都可以半夜辦理入住」。