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他批法官薪水太高 內行人曝辛酸：大量案件致無薪加班、過勞

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友不滿法官能領高薪，引起其他網友分享法官過勞的問題。圖／AI生成
有一名網友不滿法官能領高薪，引起其他網友分享法官過勞的問題。圖／AI生成

一名男網友近日在Dcard以「法官的薪水會不會太高了？」為題發文表示，法官不僅有遠高於其他公務員的薪水，也享有終身職的保障，但他認為軍、警、消防人員的工作辛苦程度不亞於法官，薪水差距卻甚大，也批評當今有許多恐龍法官，讓原PO覺得他們沒資格領高薪。

有網友分享親戚、朋友擔任法官的過勞經驗，「我的阿姨是法官，真的真的是個極辛苦的工作，案量超大壓到喘不過氣，下班還要拿回家做，放假也在讀資料，碰到凶狠的嫌疑人，坐上法庭還要變裝，深怕被報復，我覺得法官這薪資CP值不高呀」、「其實薪水真的不高，因為那個工作量真的很誇張，我自己當受雇律師，身上背40件我就會跟老闆哇哇叫要過勞了，這案量我大概都要20-21點才能下班，但我桃園的司法官朋友平均80件（甚至曾經多到100多件，被關切後，整股瘋狂開庭寫判決，每天無薪加班，六日都去寫判決，才死命壓到80）」、「我爸法官，總告誡我不要當法官，做了過勞死」。

有人則點出法官人力缺少的問題，「法官的薪水確實不低，但那是建立在超長的工時上，換句話說法官本就不是打卡制，詐欺、公然侮辱等等的案件每年就超乎想像，而法官人數又少，根本無法有合理的休息時間，所以法官的工作上也不見得比軍警消防輕鬆，除非你指的輕鬆是因為坐在辦公室而不是在外曬風雨」。

也有人對於原PO說的「恐龍法官」有不同見解，「法官有再大的裁量權，還是得照法律規定判，並不是想判幾年都行，覺得重罪輕罰，那應該請立委認真上班，好好修正法條」、「重罪輕判你怪法官不怪那些立委，法官是能枉法裁判是不是？」、「我相信有恐龍法官的存在，但你所說的一堆恐龍法官，大部分也都是指不符合社會大眾期待之判決，如果你攤開判決書來看，其實也都是法官的自由裁量範圍內，也不見得都是在裁量範圍內的較輕刑事裁判上。再者，你所舉的『未成年殺人只判9年』，你也自己說了是未成年，我當然不覺得未成年長大後會改邪歸正，但事實就是法律的制定必須衡量未成年的保護，而不是單純的包青天式正義」。

司法官 恐龍法官 過勞

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