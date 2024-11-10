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女駕駛怨加油站周邊圍起整圈路障險卡住 網嘆：這能卡到也真不簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
女駕駛發現加油站周邊圍上一整排路障，導致她差點卡在路中央。圖／擷取自臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」
女駕駛發現加油站周邊圍上一整排路障，導致她差點卡在路中央。圖／擷取自臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」

加油站出入口時常與人行道、斑馬線重疊，暗藏不少人車危機，若是駕駛人不注意，恐怕會發生難以挽回的憾事。近期，有女駕駛發現林口某處加油站周邊圍上一整排路障，導致她差點卡在路中央，無奈發文抱怨。

一名女網友在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」中發文，表示自己進站加油時差點卡到路障，幸好有工讀生幫忙引導才順利避開，覺得這樣設計造成很大的不便，不解詢問：「為什麼加油站的入口要圍成這樣？」

知情網友在底下留言解釋，由於加油站的最外圈為公共人行道，加上許多違規車輛經常逆向進入加油站，因此設計路障用來確保行人安全，也斷絕車輛違規的機會，「正常從文化三路進入完全不會卡到！」

事實上，該加油站曾因為違規進站而發生死亡車禍，不少人紛紛認同這項安全措施，「超讚，超級無敵讚，希望其他地方可以多多學習」、「這樣圍才對，不然根本亂入加油站的車一堆，大家都走捷徑，亂！」、「加油站本來就該減速慢行進去，而且圍成這樣當緩衝，其實會比較安全」。

也有網友暗諷原PO，「這那麼大洞您是開砂石車嗎」、「為了你我他安全著想，別上路吧」、「這能卡到，金價謀甘丹（真的不簡單）」、「順向完全沒有阻礙，看樣子妳是逆向過來的？」、「原來就是妳逆向，抓到了」。

交通違規 人行道 加油站 林口 逆向

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