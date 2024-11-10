赴婚宴結束新娘不讀不回 過程皆合禮數她愁問題在哪？網：很常見

婚宴是與學生時期好友重聚的絕佳場合，多數新人會邀請唸書時的好友前來參加。一名女網友在Dcard上發文，表示近日參加了一位過去交情不錯的朋友婚禮，過程中一切都符合禮儀，對方卻在婚宴後對她「不讀不回」，面對昔日好友的不理睬她直呼「有點傷心」。

原PO表示與新娘是在研究所結識，以前交情不錯，但畢業後比較沒有聯繫。對方結婚發喜帖過來時，她想說可以見見大家，就前往赴宴參加婚禮，當日有包紅包也有拿到喜餅，金額確定也是符合禮儀的。結束後原PO有傳LINE訊息給對方祝福，並順便聊了兩句，但是對方不讀不回。

她安慰自己應該是朋友婚禮後太忙，或是婚禮後太多訊息沒有辦法一時回覆，沒想到過了一個月，還是沒有讀沒有回，而且新娘還有去日本玩，Instagram的限時動態也沒落下，所以她認為新娘不可能沒有看訊息。原PO補充自己明年也快辦婚宴了，不知道這樣還要不要發喜帖給對方。

貼文曝光後網友紛紛留言，「現在的人很多都習慣晚回訊息，結果訊息放久了就被洗到下面去了，我相信在意的人一定會走心」、「幹嘛不發？禮尚往來」、「可以先私下邀請比較熟的朋友，若有空位要補再考慮私下問她」、「也遇過類似的情況，其實遇到這種我也會有些難過，但我後來發現有些人其實真的蠻現實的欸。唉…但紅包就是包出去了」、「發，她真的不參加才可能有問題，不然就是新婚很忙，訊息漏了就忘了」。

也有人建議可以再傳個訊息詢問辦婚禮的事務，就當作是請教。再做一次，才知道對方是真的忘了讀之前的訊息，還是說她有沒有意思跟原PO保持聯絡。