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捷運手扶梯站左邊掀熱議…他嘆1事更重要 網：擔心擠不下車

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運。示意圖／聯合報系資料照片
台北捷運。示意圖／聯合報系資料照片

近期台北捷運可見到「手扶梯兩側皆可站立」的提醒，但比起手扶梯「左站」的議題，「往車廂內站一點」是他更在意的禮儀。一名網友近日在論壇指出，他不滿乘客上車後都不往車廂內部移動，導致其他人無法上車。有人就提出疑問，過不到幾站就下車是否還要維繫「往內站」的禮儀，也有網友提議乾脆拆除車廂入口的扶手。

原PO在Threads上發文表示，期盼台北捷運除了宣導手扶梯兩側皆可站立外，可以再加強宣導乘客上車後應往車廂內部移動的禮儀。他觀察到在下班尖峰時刻的大型轉運站，許多人都無法上車，滯留在隊伍中，原PO也透露自己曾經在忠孝復興站等待長達30分鐘都沒辦法上車，但他看向車廂內部，發現離車門較遠的走道都還有相當大的空間。他直批，「很多乘客為了下車方便，硬是卡在門口旁小小的站立區，導致後面的乘客都上不了車」。

最後原PO也期盼大家能體諒彼此，往捷運的車廂內部移動，讓更多下班疲累的人能及早上車、及早回家休息。他也認為，這是比手扶梯要站哪側更需要共識的禮儀。

有網友向原PO提問，「提一個觀點，歡迎討論，如果是過個2、3站的乘客，也需要站裡面嗎？因為有時候會擠不進去，如果在裡面又遇到很多人，走到車廂門口就要一定時間，這段期間說不定要上車的人就已經擠進來了 」。

原PO對此也回應，「我都會喊『借過』，有出聲一定下得了車，而且人很多的時候，門口的人應該稍微往外走一點，讓人出去後再上車，要上車的旅客也要讓下車的人先行，後面再上車，這是一連串需要大家配合才能達成的禮貌互讓啊，但明明都是小學生活課就講過的事情」；也有網友建議，「把車廂入口的扶手通通拆掉，那裡就不會站人了」。

捷運 車廂

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