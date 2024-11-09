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不紅了？必勝客歡樂吧僅存1家 網點「原因」：真的沒辦法

聯合新聞網／ 綜合報導
必勝客歡樂吧僅存1家。圖／必勝客提供
必勝客歡樂吧僅存1家。圖／必勝客提供

在台北經營34年的「必勝客歡樂吧」敦化店將熄燈，因為租約到期的緣故，宣布於2025年1月結束營業，未來只剩下光復店成唯一一家。網友好奇為什麼歡樂吧不紅了，引起熱議。

網友8日在PTT以「為什麼『歡樂吧』紅不起來？」為題發文，他表示看到了小巨蛋旁邊的必勝客明年初要收的新聞，感覺是時代的眼淚，當年在讀高中的時候，考完試還跟同學去中壢車站或是中壢家樂福裡面的家樂福裡面的歡樂吧大吃一場。

原po表示歡樂吧除了各種口味的披薩外，那個烤雞也超級好吃，因此不解「為什麼歡樂吧紅不起來？」引起網友熱議。

不少人指出，「必勝客外送外帶還是主要客源」、「大家都能外送了不缺出門吃這個」、「以前超紅是退流行才對」、「就問自己現在一年去幾次就好了」、「漲了快200當然沒人要吃」。

也有人點是飽足感問題，「光用想的就很容易飽，就會覺得虧錢」、「畢竟一餐披薩能吃2片以上的其實沒那麼多人啊」、「台灣人胃口小，沒辦法吃大量麵粉食物，這種店在美國還不少」、「第一輪吃完就飽了」、「披薩太膩了」。

但也有人說，「去吃還不少人啊，店租漲了不想續租了吧」、「之前颱風天去大巨蛋那間很多人啊，幾乎客滿，會覺得不紅單純只是店家少吧」、「大巨蛋那間生意很好」。

必勝客

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