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「八曜和茶」北上展店開幕人潮爆多 業者急宣布：截止排隊！

聯合新聞網／ 綜合報導
知名飲料店「八曜和茶」，一直以來都只分布於中部以南地區，這次首度北上展店，吸引大批北部「曜粉」前往排隊支持。圖／擷取自八曜和茶粉專
知名飲料店「八曜和茶」，一直以來都只分布於中部以南地區，這次首度北上展店，吸引大批北部「曜粉」前往排隊支持。圖／擷取自八曜和茶粉專

近期在社群平台因小編活躍而出名的飲料店「八曜和茶」，一直以來都只分布於中部以南地區，這次首度北上展店，吸引大批北部「曜粉」前往排隊支持。

自早上7點起便有民眾開始排隊，光是開店前店外便累積大量人潮，排隊隊伍如同貪食蛇一般，包圍著周邊大樓。由於排隊人潮太過誇張，八曜和茶在粉絲專頁緊急宣布「截止排隊」，要民眾別白跑一趟！

業者表示：「三重台北橋門市今天營業到10:30，目前排隊的隊伍較長，最後一位顧客會等到10點左右，所以已經截止排隊囉！晚上大家不要白跑一趟喔。」

消息曝光後不少網友失望回應，「才剛下班就看到這個公告，難過了」、「本來期待下班要去的說，連排的機會都沒有」、「已經白跑」、「真的挺多人」、「辛苦門市人員了」。

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