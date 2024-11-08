風大騎車該如何克服？ 網友分享實用「新竹強風騎車指南」

許多人對新竹的印象是「風大」，根據「新竹市志第一卷土地志」中記載，每年11月為新竹風最強的月份，其平均風速可達每秒3.6公尺，強風不僅容易吹亂自身服裝儀容，還可能對行車安全造成影響。有網友整理出《新竹強風騎車指南》，大方分享在地人的騎車經驗。

一名網友在Threads上分享《新竹強風騎車指南》，表示在地人騎車分為以下幾個步驟。

1.維持速度

千萬不能突然減速，速度越慢車子越容易倒，且後方車輛也難以保持速度，造成整排一起被吹倒。

2.身體輕微前傾

利用身體重心穩住機車龍頭，遇到強風時須在2秒內配合第1步一同完成。

3.記下大樓風切地點，經過時做好心裡準備執行前2步。

建築物擋住氣流時，容易讓風全灌進巷弄內，產生風洞效應。

4.絕對不要跟任何車輛並排（包含隔壁車道）

貼文曝光後立刻引起網友共鳴，紛紛傳授面對疾風的技巧，「在通過大樓和路口隨時都要準備好面對疾風，停等紅燈時腳步也是要扎穩，釘進地板」、「被側風吹到要往風來的方向稍微傾斜，能更好地對抗側風」、「速度越快越不容易被吹倒」。

也有人幽默表示新竹人都騎貢丸代替機車，「還是騎貢丸最穩ㄌ」、「建議新手車廂裡面塞滿貢丸，以此鎮壓新竹邪風」、「增加體重，有助於減少位移」、「練核心然後多拜拜」。