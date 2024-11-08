選對隊友體驗更佳？ 網友分享自己比起台男更愛和陸男玩遊戲

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聯合新聞網／ 綜合報導
許多人認為大陸人玩遊戲比較尊重女生，也不太會罵人飆髒話，且處處禮讓處處體貼。示意圖／ingimage
許多人認為大陸人玩遊戲比較尊重女生，也不太會罵人飆髒話，且處處禮讓處處體貼。示意圖／ingimage

現今各類手遊大多都有語音聊天的功能，讓遊戲玩家能在對戰時與隊友溝通交流，一同打下每一場勝利。有網友分享自己在遊戲中結識大陸朋友，對方直接、有梗的說話方式讓她感受到「不談政治是可以好好相處的」。

一名網友在Dcard上以「有和大陸人聊天的經驗嗎」為題發文，說明自己最近玩遊戲時，在網路上結識了大陸籍的朋友，相處久了發現彼此的說話方式大不相同，對方不僅講話直接且還有梗（幽默），「原來不談政治是可以好好相處的，不知大家的交友經驗如何？」

不少網友留言分享自己的交友經驗，有人認為大陸人玩遊戲比較尊重女生，也不太會罵人飆髒話，且處處禮讓處處體貼，「當時很夯的PUBG PC版，不用一直搜他們就叫我過去舔」；「一開始我入台灣公會在和大陸公會對打吵架，玩到後期反而是大陸人在保護我們，台灣人各自為政只顧自己」。

也有網友表示大陸人說話真的很有梗，大部分的年輕人都很友善、熱情且單純，遊戲裡公會的氣氛就像一群兄弟打架一樣比較沒有隔閡，融入很快，還有很多讓人驚訝到不行的課金之神，「總而言之不談政治真的是不錯的體驗啦」。

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