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UNIQLO、無印良品台灣也有「還會特地去日本買嗎？」 網提2因素：一定要

聯合新聞網／ 綜合報導
UNIQLO是日本知名的平價服飾品牌。路透
UNIQLO是日本知名的平價服飾品牌。路透

UNIQLO、MUJI（無印良品）是日本知名的兩大平價品牌，在台灣有不少分店，也獲得許多人的喜愛。有網友好奇如果到日本旅遊，還會到這兩家店去消費嗎？貼文一出，不少人認為日本光是價格、商品內容就勝過台灣，很值得去買。

這名網友在ptt發文表示，UNIQLO、MUJI是不少女孩子喜歡逛的店，這兩個牌台灣也買得到，但如果去日本玩是否還會去買，這樣不會很浪費行李箱空間或旅行時間嗎？他好奇「真的有划算到去日本也買嗎？價差大？還是買當地牌？」

貼文引起熱議，有內行人指出日本有的商品，台灣不一定有，「之前是店員，當時身邊同事去也都會買啊，主要是因為日本款式有些不同，然後庫存很足」、「會，很多食品台灣沒賣」、「會！有些新品台灣還沒有」、「很多聯名款台灣沒貨，日本一堆」、「MUJI很多商品台灣沒有，而且也比較便宜，沒道理不買」。

還有網友認為日本比台灣便宜，當然會買，「不算退稅的部分，就原價比台灣在特價還便宜，有去就買啊」、「會喔，發熱衣6件5000日幣不到，還沒退稅，看到就幫兒子買了」、「便宜又選擇更多，當然買」、「UQ價差蠻大的，會特地去那買」、「喜歡就會買，而且價差是真的明顯」、「前幾天回來，在那邊買到一件特價的外套，價格是台灣定價的半價」、「UQ的大衣台灣一件1990台幣，日本一件也1990但是日幣，五倍價差為何不買？」

UNIQLO 日本 無印良品

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