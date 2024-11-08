她因身材不好而自卑 網友安慰：找出屬於自己的風格最重要

今年開始流行穿著「短版」上衣，配上一條高腰褲不僅拉長雙腿也顯瘦，是路上的常見穿搭組合。但有網友對自己的身材感到自卑，認為雖換上短版卻依然與其他女生有明顯落差，因此難過抒發心情。

一名網友在Dcard上以「現在流行的女生身材」為題發文，自從開始流行短版上衣、露肚裝之後，路上隨處可見身材比例絕佳的女生，但看了看自己的身材卻感到很自卑，「我骨架大、梨型身材加上骨盆前傾，所以胃凸超嚴重，一直在試各種方法想變瘦瘦女生，但骨盆前傾真的不管怎麼瘦胃都還是凸在那裡，好醜。」

貼文曝光後網友紛紛留言鼓勵她，「找自己適合的衣服比跟流行重要，他們只是展現出自己的優勢而已，妳也有妳的優勢」、「我覺得選對單品跟會搭看起來就比較顯瘦！」、「勇敢的穿妳想穿的衣服！找到屬於自己的風格跟適合自己身形的單品很重要」。

也有人建議原PO可以露出上腰，再搭配開山小外套遮住側腹，顯瘦的效果非常好！「褲子穿到肚臍上面很遮肉、也顯腿長，坐下來不太會有肥肉溢出」、「反而讓人覺得有自信跟漂亮，根本不會在意她胖不胖」。

針對骨盆前傾的問題，知名健康網「康健雜誌」曾提到，可以透過平板撐、深蹲練習及橋式練習強化力量，幫助骨盆回到正確位置；平時也要避免駝背與久坐，提早預防身體姿勢的改變。