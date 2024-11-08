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太尷尬…靴子走著走著脫皮成「木乃伊」 網笑翻：名牌鞋就長這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友走在路上時發現自己的皮靴竟然開始脫皮，整雙鞋幾乎瓦解。示意圖／ingimage
一名網友走在路上時發現自己的皮靴竟然開始脫皮，整雙鞋幾乎瓦解。示意圖／ingimage

一名網友分享走在路上時發現自己的皮靴竟然開始脫皮，整雙鞋幾乎瓦解讓她相當尷尬，許多網友看到後紛紛表示也發生過這種事，有人則指出原因和現在大多數鞋子使用的環保材質有關。

原PO在Threads上發文，提到她走著走著往下一看，突然看到自己穿的奶茶色皮靴外皮正在嚴重剝落，整雙鞋近乎全毀，「甚至我從早上出門到下班離開公司的路上，都是長這個樣子」，回到家她馬上跟媽媽分享糗事，媽媽回她「妳怎麼敢走在路上不怕別人看喔」，原PO覺得一切太過荒謬「我也不知道我怎麼辦到的，笑死」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出，不少人都表示曾遭遇過此等窘境，「我有雙很久沒穿的靴子也是這樣，邊走邊解體，瞬間覺得我穿著南瓜馬車」、「我是走著走著鞋底脫落，只能撐到便利商店買藍白拖」、「至少你的是皮脫落，我的直接給我掉鞋底，還好捷運的站務員姐姐救了我，她跟我兩個人在那邊膠帶大捆綁超荒謬」、「看到留言放心了，還以為只有我會遭遇這種爛事」、「我有同學穿著一件皮外套結果外套背後肩上整個大脫皮」。

也有網友笑道「感覺就是巴黎世家會出的款式」、「路人看到會問這哪一個牌子的，巴黎世家嗎？一雙多少、哪個專櫃有？」、「你不說，我以為你腳上是拿封箱膠帶包出一雙鞋子」、「抱歉！我笑到流淚」、「滿適合萬聖節木乃伊風」、「這是蛇皮的，正在長大中！」、「可能一般人以為妳是穿藝術品」、「你不尷尬，尷尬的就是別人」。

此外有人指出「人造皮都這樣，放一年半載就自然破爛了」、「是不是很久沒穿了，現在很多鞋子都環保材質，超過一段時間沒穿就會開始分解」、「環保材質，真的穿沒多久就壞了」、「這種材料放久都會爛，幾個少女品牌都這樣，下次買真皮的吧 」。

鞋子

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