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台北車站像密室逃脫！他列7守則攻略 一票苦主點頭：絕對別看這指標

聯合新聞網／ 綜合報導
台北車站常被稱為「巨型迷宮」，不少人都曾迷路過。 聯合報系資料照
台北車站常被稱為「巨型迷宮」，不少人都曾迷路過。 聯合報系資料照

台北車站連通道複雜，除了有捷運、火車、高鐵外，還有多條地下街，常被稱為「巨型迷宮」，不少人都曾迷路過。一名網友整理北車的7大守則避免走不出去，引起眾多人共鳴。

網友在Threads上分享「北車7守則」，分別是：

1、如果你沒來過請立刻在下車後找人問路

2、如果你很不幸的無法做到第一點，請跟著紅線走

3、找不到出口了話請立刻前往大廳

4、打給台北的朋友是沒用的，因為他也不知道路，你只能夠相信地圖

5、趴在平面圖上研究是不會被責備的，因為大家都知道發生了什麼

6、如果發現自己在同一個地方繞了十分鐘以上，很正常請勿驚慌，跟著人潮走便能成功離開

7、在毫無防備的情況下請勿輕易的跟著「地下街」的指示走，大部分人都會走不出來

貼文一出吸引2萬多人按讚和轉發，網友紛紛留言「極度有用，尤其是第7點，一個北車有4個地下街」、「超常在北車地下街幫人指路的」、「我一直覺得北車是全台最大密室逃脫」、「上禮拜剛從機捷出來準備往Y區地下街走，有一個外國旅客問我怎麼出去，我就問他要去哪個地方，他說只要去到外面就好，想說他到底是被困在下面多久」、「真的想不到原來對外縣市的人來說，北車這麼複雜⋯」、「聽起來超像規則怪談！如果沒遵守的話，結局就是被北車吃掉或陷入無限輪迴的詛咒中之類的」、「覺得沒那麼誇張啦，日本那些大站的地下才真的讓人無言」。

也有網友給出其他建議，「北車守則：先上一樓黑白大廳再說」、「每次朋友不知道要約北車哪都會約大廳，一直搭手扶梯搭到不能再往上了，那層就是大廳！」、「搭台鐵：往市民大道指標走；搭藍線：往忠孝西路指標走；搭紅線：往中山北路指標走」、「台北人給一個最簡單的建議：先隨便找一個出口上去後再導航，絕對會比在下面迷路來的好」、「除了市民大道指標其他什麼都不要看，千萬別被路上其他東西迷惑，往市民大道走就對了」。

台北車站 捷運

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