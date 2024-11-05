台灣手搖飲客製太多！外國人點餐如考試好緊張 最後一題繃不住笑場

台灣手搖飲料客製化繁瑣，點餐、付款程序也有各種方式，對於初來台灣的外國人而言，點飲料簡直就是中文檢定。一名網友在Threads上分享自己近日在買手搖時，目睹前面的外國人先是被店員詢問品項、茶葉種類、冰塊甜度、尺寸、加料等等問題，雖然吃力但都依依答出，沒想到在鬆懈的最後一刻店員又問珍珠「黑的還白的」，超級複雜的客製化讓他們當下直接不小心笑場。

原PO表示買手搖杯時，前面外國人用很蹩腳的中文努力嘗試點餐。先試點了一杯冬瓜露，卻被告知明天才開賣。改成一杯鮮奶茶後，店員馬上拋出「選擇題」，詢問茶種要紅玉、紅烏龍、阿薩姆還是伯爵。選了伯爵茶以後又被問了最基本的甜度冰塊和尺寸。結束以後店員還問要不要加珍珠，好不容易連珍珠大小都選完，原PO表示外國人因為猝不及防被一連串提問已經有點被擊潰，以為終於結束點餐，店員又緩緩開口「（珍珠）黑的還白的？」，已經崩潰的他們忍不住笑出聲。

超爆笑「考試」過程曝光以後，網友紛紛留言「最後還要問、載具要嗎？自帶杯嗎？line pay嗎？有集點卡嗎？」、「滯留台灣第七年的歪國人表示：每次點飲料都像在考試」、「外國人買個手搖杯，像是中文聽力考試最高級」、「前面外國人很努力融入台灣文化」、「這就很像台灣人去美國subway點餐的概念吧」。