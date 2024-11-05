內有噁圖！貓砂清一半「百隻蟑螂」冒出 飼主崩潰：都在爬啦
不少家裡有養寵物的家庭，都會格外注重清潔，然而近日有網友在清理貓砂時，竟然清出幾百隻蟑螂。照片曝光後，底下網友也毛骨悚然直呼：「這個家可以丟了！」
一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼文表示，老公突然驚恐地打電話過來，說家裡出現幾百隻蟑螂，原PO一開始覺得對方太誇張，並回應：「幾百隻？你是說幾隻吧？」
沒想到老公卻激動表示，「不是，真的有幾百隻，我剛開始清貓砂的時候只看到一兩隻，結果越清越多，現在整個地上都是蟑螂，真的像世界末日，都在爬啦，我快崩潰了！」
照片連同貼文曝光後，網友也紛紛嚇壞直呼：「那貓砂拿裡買的？比市售連鎖殺蟑（產品）效果還好」、「我家也是這包貓食，是貓砂的問題吧？是吧？是吧？是吧？（驚恐）」、「這算凶宅嗎？」、「可能是貓抓蟑螂埋在砂裡面」。
另外也有網友表示，會不會原PO家是住低樓層，然後剛好附近在消毒，最後聚集到貓砂中，「因為這個量實在不像住家產生的」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言