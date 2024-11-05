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內有噁圖！貓砂清一半「百隻蟑螂」冒出 飼主崩潰：都在爬啦

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友在清理貓砂時，竟然清出幾百隻蟑螂。圖／ingimage
近日有網友在清理貓砂時，竟然清出幾百隻蟑螂。圖／ingimage

不少家裡有養寵物的家庭，都會格外注重清潔，然而近日有網友在清理貓砂時，竟然清出幾百隻蟑螂。照片曝光後，底下網友也毛骨悚然直呼：「這個家可以丟了！」

一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼文表示，老公突然驚恐地打電話過來，說家裡出現幾百隻蟑螂，原PO一開始覺得對方太誇張，並回應：「幾百隻？你是說幾隻吧？」

沒想到老公卻激動表示，「不是，真的有幾百隻，我剛開始清貓砂的時候只看到一兩隻，結果越清越多，現在整個地上都是蟑螂，真的像世界末日，都在爬啦，我快崩潰了！」

屋主剛開始清貓砂的時候只看到一兩隻蟑螂，結果越清越多。圖擷自《爆廢公社二館》
屋主剛開始清貓砂的時候只看到一兩隻蟑螂，結果越清越多。圖擷自《爆廢公社二館》

照片連同貼文曝光後，網友也紛紛嚇壞直呼：「那貓砂拿裡買的？比市售連鎖殺蟑（產品）效果還好」、「我家也是這包貓食，是貓砂的問題吧？是吧？是吧？是吧？（驚恐）」、「這算凶宅嗎？」、「可能是貓抓蟑螂埋在砂裡面」。

另外也有網友表示，會不會原PO家是住低樓層，然後剛好附近在消毒，最後聚集到貓砂中，「因為這個量實在不像住家產生的」。

爆廢公社 蟑螂

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