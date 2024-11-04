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鼎泰豐服務生1舉動讓她超暖心「這什麼肉麻服務？」 3萬人按讚：真的狂

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO到鼎泰豐用餐，只不過拿中藥出來，服務人員見狀立刻遞上溫開水，讓她非常暖心。聯合報系資料照片／記者陳政錄攝影
原PO到鼎泰豐用餐，只不過拿中藥出來，服務人員見狀立刻遞上溫開水，讓她非常暖心。聯合報系資料照片／記者陳政錄攝影

服務業以客為尊，有些服務人員還會觀察客人的狀況，貼心地提供所需要的服務。有一名女網友到知名餐廳鼎泰豐用餐，當時她將一包中藥放在桌上，服務人員看見後，立刻主動遞上一杯溫開水，突如其來的動作讓女網友驚訝又暖心。

這名女網友在Threads發文表示，她昨天（3日）去鼎泰豐吃晚餐，洗手之前先將雜物拿出來放在桌上，等到洗完手回到座位時，一位服務生主動拿了一杯溫開水給她，讓原PO有點摸不著頭緒。詢問原因後，這名服務生表示是因為看到她在桌上放了一包中藥，認為可能有需要開水搭配服用，才主動遞了一杯水。

原PO聽了愣住，頓時覺得驚訝又暖心，不敢相信地直呼「到底什麼肉麻服務？」。回到家後，她寫信到鼎泰豐客服信箱，表達自己的心情，並且想感謝這位給溫開水的服務人員，帶給她這麼溫暖的夜晚。

貼文引來逾3萬人按讚，不少人也分享自己遇到的暖心舉動，「鼎泰豐真的超狂的服務！一支筷子不小心掉在地上，下秒鐘出現遞出來，嚇爛」、「有一次我單獨去吃，入座後我彎腰綁鞋帶，那天不知道怎樣綁不好，弄了一下，結果旁邊男服務人員除了站在旁邊耐心等我之外，還主動蹲下來問說要不要幫我綁，整個嚇爛以為自己是什麼公主嗎？」、「帶兒子去吃飯，因為我們自己有自備剪刀跟兒童餐具、快吃完他也給我們一杯偏熱的開水，說可以把餐具泡著不會這麼油膩」、「有一次去天母SOGO鼎泰豐，突然服務生拿給我毛巾和衣服除污片，才發現喝湯的時候滴到衣服，我自己都沒發現，頓時覺得貼心度滿分」。

鼎泰豐

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