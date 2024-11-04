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不僅小泡芙受歡迎…南韓妹子點名想吃台灣1老牌零食 網：日本人也愛

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的零食非常多樣化，也受到許多外國人的喜愛。 示意圖／ingimage
台灣的零食非常多樣化，也受到許多外國人的喜愛。 示意圖／ingimage

台灣有不少遠近馳名的美食、小吃，甚至連零食也都紅到海外去，其中鳳梨酥、牛軋糖、義美小泡芙等獲得不少好評。有一名女網友表示下周要前往南韓找當地認識的姐姐玩，她想帶些零食當伴手禮，於是問對方想吃什麼，結果對方點名「喜年來小蛋捲」，讓女網友有點小意外。

這名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文表示，下周將去南韓找當地朋友玩，對方希望她能帶「喜年來小蛋捲」過去，原PO聽了相當驚訝，「原來現在除了小泡芙之外，韓國人還流行喜年來小蛋捲，他們很喜歡」。

她詢問原因，得知原來這位韓國姐姐很喜歡女團aespa，之前看到aespa來台灣時，有粉絲送了喜年來小蛋捲給成員winter被拍到，因此才特別注意這款零食。原PO趁假日先到全聯採買伴手禮，並且多買一盒小蛋捲自己吃，她大讚這款小蛋捲很方便，一盒有二包，也剛剛好是一個人的份量，品嘗後直呼好吃。

不少愛好者也留言力推，「其實日本人也很愛」、「這個小蛋捲我滿常買的，好吃啊！尤其出差滿常會帶給客戶」、「喜年來蛋捲真的滿多外國人愛」、「喜年來很多外國人會買，義美小泡芙也是，都是陪著我長大的零食」、「其實這款小蛋捲出好一段時間了欸，之前鐵盒裝的還一度賣到缺貨，很難買到，最近才在小7有再鋪貨，可能因為它厚度偏厚，所以吃起來比較紮實，感覺奶味也比較濃」。

還有網友建議買鐵盒的，「鐵盒的更好吃」、「以前都吃鐵盒裝的喜年來」、「最好吃的是鐵盒裝」、「小包裝的很貴，買鐵盒才划算」。

南韓 零食

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