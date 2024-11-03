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強迫症發作？老翁悠遊卡儲值40元湊1萬整數 網全看傻：爺奶都這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在台北捷運的加值機，看到一名老伯的悠遊卡餘額有9960元，老伯選擇再儲值40元，讓卡片可用金額高達10000元，引發討論。悠遊卡示意圖，非文中報導當事人。 聯合報系資料照片
有網友在台北捷運的加值機，看到一名老伯的悠遊卡餘額有9960元，老伯選擇再儲值40元，讓卡片可用金額高達10000元，引發討論。悠遊卡示意圖，非文中報導當事人。 聯合報系資料照片

悠遊卡的使用範圍廣泛，不僅可以用來搭乘大眾交通工具，也能買東西、加油充電等。有網友在台北捷運的加值機前，看到一名老伯的悠遊卡餘額有9960元，老伯選擇再儲值40元，讓卡片可用金額高達10000元，引發討論。

原PO在Threads發文指出，日前在台北捷運的悠遊卡加值機前排隊，看到前方頭戴鴨舌帽的老伯正在進行悠遊卡加值。原PO從螢幕畫面看到老伯那張悠遊卡，加值前的金額為9960元，老伯選擇再加值40元，湊足10000元整數，不禁笑說「這位老先生不只有錢，還有強迫症」、「我的悠遊卡從來沒超過500（元）過，貧窮限制我的眼界了」。

畫面曝光後，不少網友留言說，「我老公就是這樣，這是他平常的小樂趣」、「老人的快樂就是這麼簡單」、「希望老先生的悠遊卡有綁名字，儲值到上限如果遺失就不好了」、「我在便利店打工，常常看到破萬的爺爺奶奶」、「大學的時候，一萬元的悠遊卡，我刷了一年才刷完」、「還記得我前幾天去7-11領貨，我前面一個有年紀的阿嬤悠遊卡餘額8000多，剛好結帳在她後面，抬頭就看到她悠遊卡的餘額顯示」。

此外也有許多網友哀嘆自己的悠遊卡儲值金是負數，「我的悠遊卡永遠都是負的」、「我的悠遊卡從來沒有儲值超過200，貧窮限制我的想像」、「我之前都刷到負數，這樣就會感覺賺了一次車票」、「我悠遊卡裡最多的錢是定期票的1200」、「我的悠遊卡都只有存100，每次存超過100就會弄丟」、「我會把卡片存到尾數是0、5，買個東西就會跑去儲個1、2塊錢」。

北捷 悠遊卡

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