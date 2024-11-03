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她傳訊被「不讀不回」怨感覺很差 一票人曝苦衷：心理壓力很大

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨傳訊息被不讀不回很討厭。示意圖／Ingimage
網友抱怨傳訊息被不讀不回很討厭。示意圖／Ingimage

現代人生活充斥社群軟體，包括工作及生活都有各式各樣的訊息轟炸，有時候訊息一多就可能出現已讀不回、不讀不回的情況。有女網友抱怨「現在很流行不讀不回嗎？」，她表示身邊很多朋友習慣不讀不回，明明朋友是有空的狀態，卻不願意回覆訊息，該篇文釣出不少喜歡不讀不回的人，有人坦言「回不那麼熟的人心理壓力很大」。

一名女網友在論壇Dcard發文詢問「現在很流行不讀不回嗎？」，她表示身邊很多朋友明明在線上，但是就不回訊息，每次她傳訊息後，轉眼幾小時過了，對方也沒有回覆，而她另外發布的動態，卻顯示對方已看過，代表朋友其實有空，卻不願意回訊息，讓她無奈表示「那種感覺真的很差」。

該網友不解表示，「不是很難回答的問題，只是一句話、一個問句，是或不是就能回答的問題，為什麼都不理？以前高中剛認識時，朋友只要看到訊息就會秒回，現在對方這樣讓我覺得很心寒，有種想乾脆都不要聯絡的衝動，畢竟熱臉貼冷屁股的事誰愛做誰去做，不知道為什麼身邊這麼多這種朋友，有時候都會懷疑自己是不是很討人厭」。

不少習慣不立刻回訊息的人留言解釋，「大家都有自己生活要忙吧，沒那麼重要的訊息就沒必要那麼快回啊，老實說出社會之後工作忙得要死，下班只想休息不繼續應對人際關係」、「正常吧，現在哪有人一直回朋友訊息的，除了我這種上班很閒的，整天騷擾朋友，他們也都常常不回」。

還有網友說，「我只有不熟的人會馬上回欸，很好的朋友通常都會放很久慢慢回，因為我們話都很多，如果馬上回會聊到不知道什麼時候，所以幾乎是留言式的聊天」、「我可以幾個禮拜不回訊息，很感謝我的朋友非常包容我，真的要一個天時地利人和的大好時機才會想回訊息」、「朋友慢慢回+1，純粹喜歡見面聊，不喜歡打字」。

不過也有人力挺原PO，「我個人是自我要求1天內回，我覺得是對傳訊者的尊重，也只想跟有相同價值觀的人來往」、「認同原PO！有些留言不要把自己的自私當作理所當然，對我來說，只要是我認定的朋友，24小時內一定會回訊息，至於那些24小時內不讀不回的，我也就會漸漸不把他們當朋友」。

Dcard 社群

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