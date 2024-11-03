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日本巷弄超美！他添1物瞬間「台灣味滿滿」 網讚太真實

聯合新聞網／ 綜合報導
日本街景非常整潔，備受台灣人喜愛。示意圖／Ingimage
日本街景非常整潔，備受台灣人喜愛。示意圖／Ingimage

日本以乾淨衛生著稱，尤其是街道都非常整齊，路邊也不會有違規停放的汽機車，是台灣人最愛的旅遊目的地之一。然而有網友貼出「台灣人接手後的日本巷弄」合成圖，最大差異就是路邊停滿汽機車，瞬間變得非常台式，引來13萬人按讚直呼「太貼切了！」

臉書社團「爆料公社貼出兩張照片，上圖為台灣人嚮往的日本巷弄，環境整潔乾淨，路邊也沒有雜物堆放，看起來相當清爽舒適；下圖則是「台灣人接手會變成這樣」的示意圖，只見一堆汽機車合成進去原圖裡面，變成與台灣巷弄街景一模一樣，吸引超過13萬人按讚。

其他網友紛紛大讚，「百分百同意」、「太貼切了」、「只能苦笑，台灣最糟糕的就是交通」、「對，在台灣才不會這麼簡單」、「豁然開朗，每次覺得都差不多但又差很多」、「真台灣」、「這個台日的差異也分析的太精準」、「太讚了」、「日本人用擠電車換來的」、「台灣就是整個違停到人沒地方行走」、「主打一個真實」、「日本的天線也是多的」、「好有台灣味」。

還有網友指出更細微差異，「還要丟個菸蒂，吐兩口濱榔汁」、「是不是少了花盆、三角錐、塑膠桶佔位？」、「地上沒有補丁，失敗」、「路中間要加一輛打臨時停車燈的違停車輛」、「可能沒有停得這麼整齊喔，要不要再改一下」、「藍色發財車台灣味全」、「鐵窗呢」、「地面還會凹凸不平、數不清的人孔蓋、挖挖填填的坑洞」。

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台灣人 日本 爆料公社

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