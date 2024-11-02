安靜的力量！颱風天一景「真實又有意境」 引網驚嘆：可拿最浪漫獎

康芮颱風登陸後重創全台，不少路樹都被吹倒在地。一名網友分享，看新聞時發現這張照片也拍太好，直言「如果有颱風攝影大賽，應該可以拿最浪漫獎」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期看了許多康芮颱風的新聞，發現有一張照片拍得非常好，內容是一名男子在公車站加班，旁邊全是被吹倒的路樹，讓她直言「幫記者精神上加薪，如果有颱風攝影大賽，應該可以拿最浪漫獎」。

貼文一出後，多數網友都給予稱讚，紛紛表示「很像加班不孤單會有的封面」、「其實攝影才是本業，記者只是興趣」、「沒想到颱風也能拍的那麼有質感，真心佩服」、「很喜歡他的攝影，真實又有意境」、「超唯美，以為是戶外咖啡廳」、「拍的不錯欸，但颱風天坐在路邊加班覺得好累」、「這個默默加班接受自己悲慘命運的男子值得排隊爭取交往」。

這張照片由《聯合報》攝影記者曾原信所拍攝，他也出現在貼文留言區，表示「感謝賞識！這張其實是我下班後還是決定出門走走看看，卻發現的一幕，謝謝您」。

曾原信表示很意外這張照片會被冠以「浪漫」一詞，事後看看確實氣氛很好。他指出，康芮颱風侵台當天有許多狂風暴雨襲擊的場景，但這張照片特別給他一種「安靜的力量」，感覺「即便災難再大，大家還是要面對自己生活」，同為颱風天加班的一份子，當下也想向對方說聲「辛苦了」。