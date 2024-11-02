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麥當勞若「只能賣1商品」要留誰？網友一面倒選它：靈魂美食
速食連鎖龍頭品牌「麥當勞」販售不少品項，深受台灣人喜愛。一名網友好奇，若麥當勞只能留下一個產品，大家最想吃的是什麼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「麥當勞只能留下一個產品 你會選哪一個？」為題，指出若某天麥當勞要砍掉所有商品，只留下一個品項，好奇大家最希望能繼續吃什麼？哪個商品絕對不能被砍掉？
貼文一出後，最多網友點名「薯條」，其中也有不少人希望早餐限定的「豬肉滿福堡」，可以改為整天販售。其他經典商品如「大麥克」、「奶昔」、「糖醋醬」也獲得不少網友支持。特別的是，先前最受到歡迎的薯餅，這次卻只有1人支持。
此外，也有部分網友表示，最不能砍的商品是店員，指出「問就是麥當勞姐姐」、「麥當勞店員笑容真的都蠻甜的，絕對不能少」、「當然是櫃檯甜美笑容活潑可愛的店員」。
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