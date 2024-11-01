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不問需要或想要…他隨友「亂買」才知購物魅力 網勸：只是低級快樂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友跟朋友加入了「亂買」的行列，才發現購物的魅力。示意圖／Ingimage
一名網友跟朋友加入了「亂買」的行列，才發現購物的魅力。示意圖／Ingimage

「花錢」是一種紓壓的手段，但過度消費可能會造成財務問題。一名網友發文，稱自己本來是「理性」消費者，跟愛亂買東西的朋友去韓國玩，加入了「亂買」的行列，才發現購物的魅力，於是詢問網友：「購物真的買得到快樂的對吧？」

一名網友在PTT發文，表示自己本身是理性消費者，平時消費前都會問自己究竟是「想要」還是「需要」這個東西。但身邊有一位朋友非常愛「亂買」東西，只要看到可愛的東西，連標價都不看就直接跟店員說他想要，最近跟對方去一趟韓國，出發前鎖定要買衣服跟藥妝，沒想到朋友就先買了一堆娃娃跟吊飾。

原PO表示，跟朋友逛街時有被「感染到」，看他買那麼多好像自己就該買一點，不然感覺怪怪的，因此他也開始拋掉「這個東西，究竟是需要還是想要？」的想法，加入朋友「亂買」的行列。後來也充分感受到購物慾大開的感覺，想買什麼就買啥的感覺「真爽」，雖不知到底花了多少錢，也不知到時看到信用卡帳單心情會如何，但是原PO坦言當下「好快樂」。

此文一出，不少網友認同花錢的想法，「買就對了，花掉的才是錢」、「有快樂就好，後悔是之後的事」、「喜歡就買啊，錢再賺就有」、「出國玩買一下還ok吧」、「亂買真的蠻爽的」。

不過也有網友認為不該亂花錢，「購物只是低級快樂，來得快去得也快，若要維持相同快樂，就要一直加大消費力道，而且你會越來越空虛」、「帳單來的時候就不快樂了」、「但前提是要繳得起錢」、「好敢刷喔，下個月你就知道了」。

出國旅遊 購物狂

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