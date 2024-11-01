康芮颱風襲台民眾驚大樓在晃…專家曝歷年紀錄 網點名「它」最有感

康芮颱風昨（31）日侵襲台灣，強勁的風雨讓全台民眾很有感，有網友甚至透露所在的大樓可以感覺彷彿在晃動，讓他不知道是錯覺還是風速真的太強大。氣象專家賈新興也在臉書分享歷年來侵台的颱風當中，台北站出現最強陣風的紀錄。

昨天有網友在PTT以「台北風大到我覺得大樓在晃的錯覺」為題發文，他說自己是台北人，昨天康芮颱風來襲時，當中有10分鐘讓他覺得外頭的風超級大，甚至大到讓人感覺大樓都在晃，忍不住驚訝地說「應該是錯覺，但台北這風也太大了吧」。

不少台北人也表示有感覺在晃動，「真的在晃吧」、「真的在晃，我已經頭暈躺在床上了」、「現在台北市非常可怕，那個風…」、「超誇張，外面聲音超可怕」、「我住一樓都覺得風大到很扯」、「是真的在晃，你放水杯就知啦」、「真的在晃（24樓）」、「真的有這種錯覺，而且風聲超，晚上怎麼睡？」、「真的！剛剛還以為地震嗎？」、「是真的在晃啊，看吊燈」。

氣象專家賈新興在臉書發文表示，大台北地區住高樓的人，應該能感受到康芮颱風呼呼的風切聲，甚至大樓的搖晃感，因此特地整理出歷年來侵台颱風期間，台北站所測到的最強陣風紀錄。

從圖表中可以看到第一名是2005年的泰利颱風，最強陣風49.3m/s，第二名是1962年的歐珀颱風，最強陣風49.1m/s，第三名是1977年的薇拉颱風，最強陣風47.7m/s，而昨天的康芮颱風所測到的是29.1m/s。

網友們也留言表示，「蘇迪勒雖然看起來排名在後面，但吹了12-18小時，真的很難忘，真的是超級有感，其他颱風頂多吹5-6小時」、「蘇迪勒在北投有到14級」、「2005年泰利印象深刻，在莒光服役時泰利經過馬祖，14級的風整個營舍都在晃動，同年還經歷了海棠」、「還有跟這顆康芮一樣的十月颱龍王」。