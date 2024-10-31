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康芮登陸北部超有感 過來人憶「復刻賀伯」：只差1事

聯合新聞網／ 綜合報導
北市颱風應變中心表示，預估今天下午至今晚20時為台北市風力最強時段，市區陣風有機會達10至11級，山區可達13至14級。圖／北市災防辦提供(引用自氣象署)
北市颱風應變中心表示，預估今天下午至今晚20時為台北市風力最強時段，市區陣風有機會達10至11級，山區可達13至14級。圖／北市災防辦提供(引用自氣象署)

強颱康芮登陸台東，全台各地風雨逐漸增強。對此，一名網友分享，這次台北好有颱風的感覺，雨量整個拍打，好久沒體驗到颱風的Feel了。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「這個颱風台北有感了！」為題，指出與前幾個颱風相比，這次康芮颱風明顯帶來強勁風雨，台北真的有颱風的感覺，感嘆「真的好久好久沒體驗到颱風的Feel了」。

文章一出後，許多台北網友都爆共鳴，紛紛表示「這次這顆真的有料，還沒來風就很強了」、「衛星雲圖看起來比靈丸還紮實」、「真的有感雨大到被吵醒」、「有感了，外面風一直叫」、「好幾年沒有這樣大了，希望平安」、「馬路上積水被強風吹著跑」、「想起1996年的強颱『賀伯』，就差停電了，復刻回憶」。

不過，有些居住在中南部的網友則覺得風雨不大，指出「屏東東港出太陽…東港溫王爺神威顯赫」、「高雄無雨只有一點陣風」、「南部無風無雨」、「台中無感」、「員林剛吃完早午餐無風無雨」、「台中目前是處在暴風雨前的寧靜」。

回顧過往，1996年7月31日，強颱「賀伯」登陸宜蘭，暴風圈席捲全台，重創台灣，共造成51人死亡、22人失蹤、47人重傷、416人輕傷，是當年最強及最大的颱風。

台東 員林 屏東 康芮颱風

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