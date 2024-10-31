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內行人才不吃泡麵！他推颱風天必吃「1款神麵」 老饕認證：一定要茄汁

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，颱風天就是要吃「鯖魚罐頭+白麵條」這道神餐。示意圖／Ingimage
一名網友分享，颱風天就是要吃「鯖魚罐頭+白麵條」這道神餐。示意圖／Ingimage

強颱康芮登陸台灣！全台今（31）日皆放颱風假，而泡麵是最常見的居家防颱物資，4大超商都有推出包含泡麵的「防颱限時優惠」。對此，一名網友分享，颱風天就是要吃「鯖魚罐頭+白麵條」這道神餐，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「颱風神餐：鯖魚罐頭+白麵條」為題，指出颱風天就是要吃「鯖魚罐頭配白麵條」，認為摻在一起跟紅醬義大利麵有87%像，直言「誰還在吃泡麵？」

貼文一出後，不少網友都大讚「茄汁鯖魚罐頭，辛拉麵，打顆蛋，味道比泡菜鍋更濃郁」、「推，真的好吃」、「鯖魚罐頭加新東陽辣醬跟白麵條才是真理」、「茄汁虱目魚才好吃」、「要加蒜泥和一點醬油」、「茄汁鯖魚+廣達香肉醬啦！」

不過，也有部分網友持相反意見，指出「應該有幾成人受不了那味道」、「遠洋牌雞肉飯、台糖肉燥罐頭或青葉魯肉飯都行，魚罐頭這種東西不適合在5坪小套房開」、「太臭，受不了」、「超討厭，有一股酸味」、「越來越腥！佩服現在吃得下的人」。

泡麵 颱風假

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