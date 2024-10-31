4樓鄰居買12箱礦泉水 他驚見「送貨員的報復」全網爆笑

物流配送主打送到家門口的服務，不過有些體積過大的貨物，若要求外送到家門口，恐怕有點為難。有網友的鄰居每月都會買10箱礦泉水，並要求送上4樓，近日他發現「送貨員的報復」，只見物流士將整整12箱礦泉水塞滿大門，導致鄰居連門都開不了。

一名網友在爆料公社發文表示，隔壁鄰居每個月都會買10箱的礦泉水，並要求送貨至4樓，近日物流士終於忍不住了，刻意將整整12箱礦泉水塞滿鄰居的大門，他笑稱「我願稱之為送貨員的報復，算了一下就算一次搬3箱，也要爬4次耶，是不是等於爬了12樓」。

其他人留言「這麼會喝，買一台飲水機很難嗎？」、「送貨員實在是太暖心」、「這位司機人真好，現在很多都沒有上樓服務了，現在還會強迫司機上樓的公司我沒記錯只剩黑貓」、「不影響其他住戶的情況下這是最佳解」、「阿就放門口，沒錯啊」、「因為來自中央山脈，就疊成護國神山的樣子」。

還有人說「天啊四樓好累」、「我感覺到的是一股怨氣」、「重點是怎麼開門」、「這不是層數的問題，而是價格，只要價格到位我親口餵都行」、「沒給送貨員加錢放這樣，已經對這戶人很好了，有放整齊只是該戶空間不夠，在不影響其他住戶之下這是最好的疊法」、「說真的送貨員真的很好了，講難聽點也沒多付費還要幫你送上樓，重點還沒電梯是要累死人嗎？送到一樓就很不錯了，還幫你送上樓」。