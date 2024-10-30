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不能浪費正能量…妹要全家禁吃「黃色食物」 他無奈：上心靈成長課後病了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享，妹妹加入心靈成長組織後禁止全家吃「黃色食物」，嚴重時甚至會以性命相逼，引發熱議。示意圖／ingimage
有網友分享，妹妹加入心靈成長組織後禁止全家吃「黃色食物」，嚴重時甚至會以性命相逼，引發熱議。示意圖／ingimage

YouTuber家寧在新頻道「秘月期POPOO」影片中，展現不自然的動作和語氣，被網友質疑是否捲入邪教，引發熱議。一名網友分享，妹妹加入心靈成長組織後禁止全家吃「黃色食物」，嚴重時甚至會以性命相逼，引起網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「心情板」發文跟上時事，他剛好有心靈課程的類似經驗，多年前妹妹突然迷上一個自稱「心靈成長」的組織，聲稱能幫人找到內在的力量。當時沒多想，本以為是一般心靈課程，說不定還能讓她變得更正面積極，沒想到參加幾次課程後，妹妹卻要求全家人「禁止吃黃色食物」。

當妹妹第一次這麼說時，全家人都覺得她在開玩笑，但她卻非常嚴肅說，黃色代表正能量，能淨化人的心靈，所以吃黃色的食物等於「浪費正能量」。每當他們端出炸雞、玉米、香蕉，妹妹就會一臉嚴肅地說，「正能量不能這樣被消耗掉，請大家尊重我對能量的理解」，嚴重時甚至會以性命相逼，令他相當無奈，「我真的覺得她病了」。

原po和家人一開始會偷偷吃，本想著妹妹應該只是這陣子在興頭上，沒想到她越來越認真，不只會檢查冰箱，還會幫他們挑出每一顆黃色食物丟掉，連蛋黃酥都被她強制沒收，還說要「維護全家的正能量」，想喝一杯橙汁解渴也會被她盯著看，讓人壓力超大。後來原po和父母一直試探妹妹參加了什麼組織，但她仍然絕口不提，因為她認為全家人都被不乾淨的東西纏上。每次稍微關心她就會被聲淚俱下的說教，而現在妹妹已經搬出去，變成組織高層了。

此文一出，引發網友熱議，「既然是正能量，不應該是多補充才能有源源不絕的能量嗎」、「哎呦，真可怕，先吃根香蕉壓壓驚」、「浪費食物的正能量，呵，連哪個團體都不能說，有鬼」、「前幾天也看到類似文章，說參加課程結果夫妻離婚的…」、「這是真的嗎？好荒謬，我沒辦法想像，我不能吃炸雞跟雞蛋豆腐還有雞蛋糕」。

有網友建議，「這種走在心理諮商灰色地帶的破心靈課程不就是直銷的變形，希望你妹即時找回智商」、「太多心靈課程都是掛著名字行洗腦之實，太可怕了」、「能強制就醫就就醫吧，這種陷太深的不找專業來的搞不定」。

妹妹 心理諮商

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