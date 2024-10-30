不是紅蘿蔔！康芮逼近賣場蔬菜被掃光 架上獨留「1葉菜類」

強颱康芮朝台灣逼近，民眾提前做好防颱準備，各地賣場、超市紛紛出現採買人潮。有網友到全聯採購，發現葉菜類幾乎全被掃空，只剩下「價格破百的高麗菜」，讓他驚呼「大家都被上次的颱風嚇到了」。

有網友在Threads上發文，不只有雞肉里肌肉被搶完，葉菜類也幾乎全掃空，唯獨「高麗菜」還留在架上，但光是一顆就要價破百元，昂貴價格實在讓人買不下手。

也有網友感嘆，自從潭美颱風離開到現在，感覺菜價已經回不去了，高麗菜還在100多元，如今康芮要來了，目前他仍無法對一些葉菜類下手，好奇詢問大家是否也有同感。

文章曝光，眾人對高菜價紛紛有感，「我是直接不買高麗菜，改買其他便宜一把20~30元的空心菜、青江菜」、「大概再一個月高麗菜才會便宜，葉菜類近期內應該還是降不下來」、「颱風還沒來菜價就漲翻天了，一顆高麗菜一斤90」、「現在一般葉菜類真的很貴，除非是買其他蔬果」。