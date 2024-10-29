快訊

台中父送小孩上學「家門前被砍3刀」 嫌犯搭計程車逃離現場

康芮恐成57年來首登陸秋颱 當年台灣慘迎雙強颱「前後只差1個月」

男子雙手雙腳遭綁疑受虐毆打致死 棄屍台南東山急水溪草叢

聽新聞
0:00 / 0:00

摩斯「爆漿」神級甜點回歸！網讚濃郁1分鐘嗑2個 非螞蟻人不推：超甜

聯合新聞網／ 綜合報導
摩斯漢堡。 圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡。 圖／摩斯漢堡提供

日式連鎖速食餐廳「摩斯漢堡MOS BURGER」在台經營已超過30年，米漢堡、紅茶受到不少消費者喜愛。然而近日有人發現，一款神級甜點終於回歸，吸引底下留言區熱議。

美食部落客大食女在threads發文表示，摩斯的「巧克力米派」終於回歸，不只巧克力超濃郁，「有夠爆漿、有夠爽（肥）！」貼文曝光至今，已吸引超過2,600人按讚、逾千次分享。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

網友紛紛回應，「超好吃，經過摩斯都要忍住不吃」、「這個比芋頭派好吃」、「我超愛吃巧克力跟紅豆抹茶麻糬」、「我上次買了兩個，等十分鐘才拿到，結果不到一分鐘吃光」；不過也有網友認為，這款巧克力米派實在太甜，很難一整個吃完。

根據摩斯官網顯示，這款巧克力米派，加入米穀粉製成獨特米派皮，嚴選西非可可豆製成巧克力醬與天然的糙麥穀物，精心調配比例，將風味融合在一起，每一口都能品嘗到濃郁滑順的巧克力醬，與淡淡麥香結合出的香甜滋味。不過小小一個就高達238卡路里，因此正在控制身材的朋友請適量食用。

巧克力米派擁有一票粉絲。圖擷自摩斯漢堡官網
巧克力米派擁有一票粉絲。圖擷自摩斯漢堡官網

巧克力 摩斯漢堡

延伸閱讀

他3年前賣光5張台積電all in這檔 鄉民翻舊帳一算：損失450萬

幫朋友代墊5000多元討不回 她崩潰：一定要撕破臉？

台灣World Gym「以下剋上」買美國母公司！ 她揭不尋常隱情：反攻世界？

戳洞、用牙啃…養樂多怎麼喝？ 官方曝正確飲用法

相關新聞

摩斯「爆漿」神級甜點回歸！網讚濃郁1分鐘嗑2個 非螞蟻人不推：超甜

日式連鎖速食餐廳「摩斯漢堡MOS BURGER」在台經營已超過30年，米漢堡、紅茶受到不少消費者喜愛。然而近日有網友發現，一款神級甜點終於回歸，吸引底下留言區熱議。

日本人逛完士林夜市評4個字 網籲「別再帶外國人去了」

許多外國觀光客來台灣玩都一定會去逛夜市，其中士林夜市就是旅客必定會造訪的地方，只不過屢屢傳出消費糾紛也重創台灣形象。有一名網友在Threads發文，表示有日本觀光客逛完士林夜市後，發限動寫著「意外地貴」，讓他看了呼籲台灣人不要再帶外國人逛士林夜市了。

她帶娃聚餐同事喊「詭異」 一票同好曬照挺：買隻給他就懂了

不論是動漫、卡通或是偶像的周邊在粉絲之間都是熱門商品，「曬娃」文化也慢慢出現在網路各大社群。一名網友在Dcard上發文抒發心情表示自己很喜歡帶娃娃出門，甚至喜歡在用餐前擺拍，一系列操作讓同事看傻眼直呼「真的會有人跟你一樣嗎」，文章一出網友紛紛留言力挺「你不孤單，我也這麼奇怪」。

都要火燒屁股才動手…他問「拖延症」怎麼改 網建議：有計畫的拖

拖延症（Procrastiatio）是指非必要、後果有害的推遲行為，故意將之前的事情放置明天。拖延症總是表現在各種小事上，但日積月累，特別影響個人發展。一名網友發文詢問，他有拖延症，一定要到deadline快到了，才會開始去做，造成惡性循環，因此請教網友：「大家是如何改進拖延症呢？」。

她工作失誤卻因1貼圖得救 網：喜歡吉伊卡哇的人都很善良

日前有一名女網友在論壇透露，自己工作失誤，傳訊息向客戶道歉時，傳了吉伊卡哇的貼圖，得到對方「我也喜歡」的回應，兩人便聊起吉伊卡哇的貼圖。留言區有網友說，喜歡吉伊卡哇的人都很善良。

番茄醬總是卡在瓶裡好難倒？ 網友建議敲特定位置最輕鬆

冰過後的番茄醬容易變得濃稠，難以從玻璃瓶中順利倒出，有網友費很大的力氣都倒不出醬料，因此發文求助，不少人紛紛留言出奇招。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。