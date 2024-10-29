摩斯「爆漿」神級甜點回歸！網讚濃郁1分鐘嗑2個 非螞蟻人不推：超甜

日式連鎖速食餐廳「摩斯漢堡MOS BURGER」在台經營已超過30年，米漢堡、紅茶受到不少消費者喜愛。然而近日有人發現，一款神級甜點終於回歸，吸引底下留言區熱議。

美食部落客大食女在threads發文表示，摩斯的「巧克力米派」終於回歸，不只巧克力超濃郁，「有夠爆漿、有夠爽（肥）！」貼文曝光至今，已吸引超過2,600人按讚、逾千次分享。

網友紛紛回應，「超好吃，經過摩斯都要忍住不吃」、「這個比芋頭派好吃」、「我超愛吃巧克力跟紅豆抹茶麻糬」、「我上次買了兩個，等十分鐘才拿到，結果不到一分鐘吃光」；不過也有網友認為，這款巧克力米派實在太甜，很難一整個吃完。

根據摩斯官網顯示，這款巧克力米派，加入米穀粉製成獨特米派皮，嚴選西非可可豆製成巧克力醬與天然的糙麥穀物，精心調配比例，將風味融合在一起，每一口都能品嘗到濃郁滑順的巧克力醬，與淡淡麥香結合出的香甜滋味。不過小小一個就高達238卡路里，因此正在控制身材的朋友請適量食用。