日本人逛完士林夜市評4個字 網籲「別再帶外國人去了」

許多外國觀光客來台灣玩都一定會去逛夜市，其中士林夜市就是旅客必定會造訪的地方，只不過屢屢傳出消費糾紛也重創台灣形象。有一名網友在Threads發文，表示有日本觀光客逛完士林夜市後，發限動寫著「意外地貴」，讓他看了呼籲台灣人不要再帶外國人逛士林夜市了。

原PO分享這名日本觀光客的IG限動擷圖，地點是士林夜市，這名觀光客還寫下「意外と高い（意外地貴）」幾個字，讓原PO看了忍不住搖頭。他說這位日本觀光客不是自己的朋友，只是剛好看到，原PO也呼籲「請台灣人不要再帶外國人去士林夜市了，讓朋友當盤子留下印象是很不好的行為」。

貼文讓不少人相當認同，「這裡不是早就臭掉了嗎？」、「我也覺得士林後來變好貴哦！而且我喜歡的店怎麼都倒了，不然就是味道變了。我後來回台灣都去通化夜市，好好吃」、「士林真的貴又不怎麼樣！拜託觀光客不要再去了」、「確實，又貴又髒，不要破壞台灣形象」、「士林、饒河街夜市=台北的墾丁」、「盤子夜市北士林、南墾丁」、「真的不要來士林夜市，東西貴又難吃重複性高，連當地人都唾棄的地步」、「士林夜市只剩外攤還可以，內攤（公有市場裡的）根本被動式GG」。

也有網友幫忙緩頰，「前兩天去過，也沒有說好不好，只是物價上漲，攤販也沒辦法，嫌貴就不要買。出門玩了就不要想那麼多，該吃吃該玩玩，買東西一定要先問價格，世界各國都一定都有坑外國遊客的」、「不是只有士林夜市，每個夜市走一趟吃飽都要花不少錢，比吃正餐一餐還花得多」、「台灣夜市有個致命傷，沒有強烈的各地特色，重複性質太高，觀光區缺乏品質」。

老饕們也推薦其他CP值高的夜市，「我都帶他們去我最愛的饒河街」、「我昨晚去雙城街夜市，東西不多但是價格還可以」、「我推南機場夜市、臨江街夜市，都算價錢合理好吃」、「景美夜市其實入口也有標示是觀光夜市，但明眼人一看就知道在地到不行，價格也滿合理的」、「在地人絕對不會去士林，盤到爛，去饒河都好一點或南機場」。